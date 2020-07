La carrière d’Elton John célébrée avec une nouvelle gamme de pièces commémoratives

La Monnaie royale a sorti un ensemble de pièces commémoratives pour célébrer la carrière d’Elton John.

La collection est la dernière de la série Music Legends de la Royal Mint, qui a commencé en janvier lors du dévoilement d’une gamme de pièces Queen.

Annonces :

L’ensemble Elton John couvre un total de 13 pièces: épreuves or, épreuve argent et Brilliant Uncirculated, avec des prix à partir de 13 £ pour la pièce Rocket Man Brilliant Uncirculated, jusqu’à 64950 £ pour la pièce Kilo Gold.

Elton déclare: «C’est vraiment un honneur fabuleux d’être reconnu de cette manière. Les dernières années ont contenu certains des moments les plus mémorables de ma carrière, et c’est une autre étape vraiment humiliante de mon voyage. »

Clare Maclennan, directrice divisionnaire de la pièce commémorative et de la Royal Mint Experience, ajoute: «Elton John est sans aucun doute une légende de la musique britannique et est reconnu comme l’un des auteurs-compositeurs-interprètes les plus titrés de sa génération.

« Nous sommes ravis d’honorer la contribution importante d’Elton à la musique britannique sur une pièce britannique. Il s’agit de la deuxième pièce de la nouvelle série Music Legends de The Royal Mint, qui marque le travail de nos musiciens britanniques exceptionnels. «

La Royal Mint et Elton travaillent également sur une pièce de collection unique qui sera mise aux enchères plus tard cette année.

L’argent récolté par la vente aux enchères bénéficiera à l’Elton John Charitable Trust, grâce à la collaboration réunie grâce à un partenariat entre The Royal Mint et Bravado – la société de gestion de produits et de marques de Universal Music Group.

Les pièces Elton John sont maintenant disponibles à l’achat.

La semaine dernière, la première des six émissions des archives d’Elton John a été diffusée sur YouTube. La série de concerts classiques se poursuivra samedi prochain avec un spectacle de Sydney, en Australie, à partir de 1986.

(Crédit d’image: The Royal Mint / Elton John)