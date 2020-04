La cause du décès de Chynna révélée

Hier (8 avril), la rappeuse de Philadelphie Chynna Rogers, mieux connue sous le nom de Chynna, est décédée à l’âge de 25 ans. NBC News rapporte maintenant que sa cause de décès a été déterminée comme une surdose accidentelle de drogue, citant le Département de la santé publique de Philadelphie.

La famille de Chynna a confirmé sa mort hier via la direction du rappeur. “Chynna était profondément aimée et nous manquera beaucoup”, a écrit la famille dans un communiqué. À la suite de la nouvelle de son décès, des artistes tels que Vince Staples, Kehlani, Saba, Tierra Whack, l’équipe de Chynna A $ AP Mob et bien d’autres ont publié une vague d’hommages sur les réseaux sociaux.

Rogers avait déjà parlé de ses problèmes de dépendance aux opiacés. Lors d’une interview en 2018 avec Pitchfork au milieu d’une période de sobriété, elle a parlé de la consommation de drogues. «C’est arrivé au point où je devais faire quelque chose juste pour pouvoir monter sur scène et faire mon travail. Je n’aimais pas ça. “

Lisez «Rendre hommage à Chynna avec 5 de ses chansons essentielles» sur le terrain.

.