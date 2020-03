La cérémonie d’intronisation au Temple de la renommée du rock and roll est reportée au mois de novembre

L’édition de cette année du Temple de la renommée du rock and roll la cérémonie d’intronisation aura lieu en novembre.

L’événement annuel, qui devait initialement avoir lieu le 2 mai au Cleveland, Ohio’s Public Hall, a été reporté en raison de problèmes de coronavirus.

La cérémonie, qui doit être retransmise en direct sur HBO pour la première fois, aura lieu le samedi 7 novembre. Il sera diffusé depuis l’auditorium public de Cleveland à partir de 20 h. ET.

Parmi les artistes qui devraient être intronisés au Rock Hall cette année sont CLOUS DE NEUF POUCES, MODE DEPECHE, LES FRÈRES DOOBIE, Whitney Houston, T.REX et le Notorious B.I.G.

le Organisation mondiale de la santé (QUI) a officiellement déclaré la propagation du nouveau coronavirus, qui a commencé en Chine fin décembre, une pandémie le 11 mars. Plus de 395 000 cas ont été signalés dans le monde, dont plus de 46 000 aux États-Unis.

Un certain nombre d’actes ont annulé ou reporté des tournées dans le monde en raison de l’épidémie en cours, notamment METALLICA, CONFITURE DE PERLES, JOUR VERT, NŒUD COULANT, SHINEDOWN, POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS et d’autres, alors que des festivals comme Temple Sonique, Épicentre, Bienvenue à Rockville, Sud par sud-ouest et Coachella ont été rappelés ou transférés plus tard dans l’année.

