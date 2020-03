La cérémonie d’intronisation au Temple de la renommée du rock and roll est suspendue indéfiniment

Le Rock and Roll Hall of Fame reportera indéfiniment sa cérémonie d’intronisation en 2020.

La décision d’annuler l’événement du 2 mai à Cleveland survient au milieu des inquiétudes généralisées concernant les coronavirus. Les intronisés au Temple de la renommée pour cette année incluent Whitney Houston, Nine Inch Nails, Depeche Mode, les Doobie Brothers, T-Rex et le Notorious B.I.G.

Le PDG Greg Harris a déclaré à Newsweek que la décision de reporter n’a pas été prise à la légère. Il a dit que Coachella et Stagecoach étant reportés et SXSW annulé, cette décision était la plus logique.

«Cela nous a informés que nous allions prendre une décision suffisamment tôt pour que toutes les personnes impliquées le sachent et que nous puissions faire passer le message. Et nous l’avons fait », a déclaré Harris. “Maintenant, nous recherchons la date idéale pour la reprogrammer et avoir les intronisations plus tard cette année.”

Pour l’instant, Harris dit qu’il est beaucoup trop tôt pour choisir une nouvelle date pour la cérémonie d’intronisation de 2020. Le gouverneur de l’Ohio et le maire de Cleveland ont tous deux déclaré l’état d’urgence en réponse à l’épidémie. Harris a déclaré que c’était un choix naturel pour favoriser la santé des visiteurs et des participants.

La cérémonie d’intronisation au Rock and Roll Hall of Fame n’est pas la seule annulation de concert de coronavirus.

Des groupes musicaux comme Mariah Carey et They Might Be Giants ont reporté les concerts. Pearl Jam a reporté leur prochaine tournée de printemps pour leur nouvel album, Gigaton. Ultra Miami a officiellement annulé et, comme SXSW – refuse désormais d’offrir des remboursements. Les prix des hôtels très convoités à Austin ont chuté aussi bas que 220 $ la nuit après que la ville d’Austin ait détrôné SXSW.

La situation remet en question si bon nombre de ces concerts survivront au-delà de cette année. CNBC prévoit que l’industrie du voyage et du tourisme aux États-Unis pourrait perdre 24 milliards de dollars de dépenses étrangères cette année. Ce nombre représente sept fois les pertes observées lors de l’épidémie de SRAS en 2003.

Au moment de la rédaction du présent document, il existe plus de 124 000 infections à COVID-19 dans le monde. Au moins 4 589 personnes sont mortes de ce nouveau coronavirus balayant le globe.