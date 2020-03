La Chambre des Lords sortira son nouvel album “New World New Eyes” en mai

CHAMBRE DES LORDS«10e album studio, “Nouveau monde – Nouveaux yeux”, sortira le 8 mai via Frontiers Music Srl. Enregistré et produit par le chanteur et cerveau du groupe, James Christian, le suivi des 2017 “Saint des âmes perdues” a un flux incroyable de rockers up-tempo et mid-tempo mélangés à des ballades puissantes, qui se penchent un peu plus vers les claviers cette fois-ci, mais sans compromettre le son de marque du groupe, qui est basé sur Jimi Belltravail de guitare.

“Nouveau monde – Nouveaux yeux” est déjà l’une des sorties rock mélodique les plus attendues de l’année et ne décevra pas les fans du groupe ou du genre. ChristianLes voix bien conçues et fluides apportent le métier du groupe à de nouveaux sommets. Cloche est en feu et les riffs mélodiques de l’album vous couperont le souffle. Chris Tristram à la basse est plus solide que jamais et B.J. Zampa apporte une base rythmique solide et puissante à CHAMBRE DES LORDS.

Cette fois, le groupe a coopéré avec nul autre que Mark Spiro (GÉANT, MAUVAIS ANGLAIS, TRUC BON MARCHÉ) sur la composition de la plupart des chansons. Plus de collaboration est venue via Tommy Denander, Chris Pelcer et Richard Hymas.

CHAMBRE DES LORDS a fait ses débuts en 1989 avec la sortie de son album éponyme, un disque qui est toujours considéré comme l’une des meilleures sorties rock des arènes des années 80. Le son colossal, la voix flamboyante de Christianet les capacités instrumentales du groupe (qui comprenait desANGE et GIUFFRIA claviériste Gregg Giuffria, ainsi que des luminaires Lanny Cordola, Chuck Wright et Ken Mary), faisaient penser à des chefs de file comme SERPENT BLANC, VIOLET FONCÉ et VAN HALEN et a immédiatement porté le groupe à l’attention des médias musicaux traditionnels et des masses de fans de hard rock des années 80.

Avec leur sortie en deuxième année, “Sahara”, CHAMBRE DES LORDS eu un succès considérable sur les cartes radio et vidéo avec leur couverture de FOI AVEUGLEc’est “Je ne trouve pas mon chemin vers la maison”. Après une tournée avec NELSON en 1991, le groupe se dissout, pour finalement revenir avec une nouvelle programmation (avec des membres originaux Giuffria et Christian) en 1992 avec “Demon’s Down”. Avec le changement de climat musical à l’époque, CHAMBRE DES LORDS est entré en hibernation jusqu’à ce que la gamme originale se soit reconstituée en 2000, libérant le controversé “Le pouvoir et le mythe”, un album qui présentait un son plus orienté vers le hard rock progressif avec des influences rock des années 70. Après une courte tournée européenne, Christian a décidé de revenir au son de la marque arena rock de CHAMBRE DES LORDS, mettant sur pied une nouvelle gamme avec la bénédiction d’un membre fondateur Giuffria, qui s’est retiré juste avant la publication de “Le pouvoir et le mythe”. Nouveaux membres Cloche sur les guitares et Zampa à la batterie a fourni un véritable son puissant au cinquième album studio, “Le monde à l’envers”, un disque qui a fait sensation dans les scènes hard rock et rock mélodique. Cet album a été suivi par le tout aussi impressionnant “Viens dans mon royaume” En 2008, “Rêves cartésiens” en 2009, “Beaucoup d’argent” en 2011, “Métal précieux” en 2014, et “Saint des âmes perdues” en 2017.

Le groupe a tourné sans relâche en Europe et aux États-Unis à l’appui de leurs sorties et est maintenant devenu un véritable incontournable de la scène hard rock sur les deux continents.

“Nouveau monde – Nouveaux yeux” liste des pistes:

01. New World New Eyes



02. Changement (qu’est-ce que ça va prendre)



03. Un de plus



04. Parfaitement (vous et moi)



05. Nous deux



06. Ruée chimique



07. Nous sommes tout ce que nous avons



08. Mieux brisé



09. 5 $ de dollar d’essence



dix. La chasse



11. Le sommet



