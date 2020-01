La Changa Sound sera au festival Primavera Sound 2020 à Barcelone!

Depuis 2001 et au fil des ans, le Primavera Sound Il s’est imposé comme l’un des festivals les plus importants de Barcelone, dont la durée de trois jours a réussi à attirer les meilleurs talents locaux et internationaux dans chacune de ses scènes. Le meilleur, ce qui l’a conduit à être considéré comme un espace où les amateurs de différents genres musicaux peuvent vivre ensemble pour écouter et / ou découvrir les groupes et artistes qui composent chaque année les éditions du festival.

Cette fois bien sûr ne sera pas l’exception, puisque Primavera Sound a sorti son affiche et il faut dire que son édition 2020 est livrée avec tout, puisque parmi ses curatelles elle rassemble des artistes super acclamés comme The Strokes, Tyler, The Creator, Lana del Rey, Massive Attack, The National, entre autres.

Mais sans aucun doute, s’il y a un acte sur l’entente qui a causé l’euphorie et l’incertitude chez les Mexicains, c’est La Changa Sound, le célèbre sonidero originaire de Mexico, fondé par M. Ramón Rojo Villar, qui sera chargé d’élever le nom de notre pays les premiers jours de juin, puisque Primavera Sound 2020 aura lieu du 3 au 7 juin à Barcelone.

Voilà la gamme complète de Primavera Sound 2020

Allez vous aligner, non? Si vous souhaitez lancer le festival européen, nous vous laissons ici la ligue pour la vente de billets. Il existe des tickets (abonnements) de 185 euros, à 420 euros. À cela, ajoutez environ 13 mille pesos (environ) de votre vol, si vous partez de Mexico.

Mettez les piles parce que le festival Primavera Sound s’est positionné ces dernières années comme l’un des plus importants au monde. Donc, si vous êtes un festif dans l’âme, vous devriez envisager de vous lancer lorsque vous en avez l’occasion.

