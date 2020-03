La chanson avec laquelle Blur n’a jamais été le même

28 juin 1999, une date que pour les fans de Damon Albarn et Blur ne s’est pas écoulée en vain car c’est juste ce jour-là que le groupe est sorti “Café et TV”, L’une de ses chansons les plus populaires qui, au fil des ans, est devenue un symbole non seulement du britpop des années 90, mais du groupe en tant que tel. Comment oublier ce petit lait bleu – mieux connu en espagnol sous le nom de Little Blur – amoureux et à la recherche de cet adolescent rebelle qui s’est enfui de chez lui pour jouer avec son groupe?

Avec des paroles qui reflètent que les jeunes plongés dans la fête, dans la découverte de savoir quel avenir leur réservera mais surtout avec un profond amour de la musique, “Coffee and TV” est interprété par Graham Coxon, le second esprit ou plutôt, celui qui est chargé de donner tête et pied à ses inventions et à celles de Damon Albarn lui-même. Lui, d’une manière très timide, se perche derrière sa guitare pour chanter: “Alors donnez-moi du café et de la télé … avec rythme / J’en ai tellement vu, je deviens aveugle et je suis presque mort de cervelle”.

Une chanson qui va au-delà d’un peu de lait

Vous avez peut-être chanté les paroles à plusieurs reprises, mais avez-vous prêté attention à son message? Peut-être pas beaucoup, mais selon les strophes, vous êtes par terre, vous vous sentez ignoré, ennuyé, vide et surtout, vous savez que les gens ne s’en soucient pas vraiment. Alors, que fait-on dans ces cas? C’est simple. Vous buvez du café et regardez la télévision —Une grande coutume dans les années 90, où les chaînes de télévision et les maisons de production ont pris beaucoup plus de force et ont encouragé la création de programmes de divertissement tels que des émissions de téléréalité, des mélodrames, etc.—.

Mais la jeunesse, aussi expérimentale et hyperactive soit-elle, cherche quelque chose de plus. Trouvez quelque chose qui donne à votre esprit la capacité de penser, de se sentir moins mort, de socialiser et de rencontrer de nouvelles personnes “S’ils le souhaitent, ils peuvent également être retirés ou, comme dans le cas de Graham, introvertis”.

Donc, si vous tombez amoureux, si vous trouvez la personne idéale, vous avez tout pour vous éloigner de ce monde virtuel, de ce monde routinier et infesté de mensonge et seulement alors, vous pouvez recommencer. Un monde dans lequel seules cette personne et vous existez et que même si votre réalité ne changera pas grand-chose, au moins cela la rendra plus supportable.

Recommencer (pour que nous puissions recommencer) … une phrase simple mais que Blur répète tout au long de la chanson et que nous n’avons pas de sens. Du moins pas jusqu’à présent, quand Notre génération est au même point où ces Britanniques se sont rencontrés à ce moment-là. Selon les histoires, Coxon l’a écrit inspiré par sa lutte contre l’alcoolisme et comment il a préféré boire une tasse de café pour regarder la télévision. Nous ne sommes peut-être pas des alcooliques aujourd’hui, mais nous sommes fatigués de ce qui se passe tous les jours à la télévision, de la fausseté des médias, de la presse, du peu d’informations véridiques et crédibles qu’elle diffuse, du contenu indésirable.

Une histoire d’amour … même avec deux boîtes en carton

Pour promouvoir le single, Blur a recruté Hammer & Tongs pour réaliser et produire une vidéo appropriée. Le résultat de ceci était le carton de lait plus connu sous le nom de “Milky” en anglais et en espagnol “Lechita Blur”, qui avait d’un côté l’image du visage de Graham, qui dans l’histoire de la vidéo, était celui qui était perdu et devait être retrouvé.

Malgré la brutalité des paroles, l’histoire de ce clip, qui montre le voyage de ce personnage mignon, présente également une histoire dans laquelle Milky tombe amoureux. Cependant, le bonheur n’est pas éternel et votre partenaire finit par mourir. Cette tragédie fait que ce petit porcelet Blur reprend son objectif et retrouve enfin Graham, qui est dans une cave à pratiquer et jouer précisément cette chanson.

Les maux qui affligent le monde, les menaces, au final tout est temporaire et, en fait, dans l’histoire, Graham semble boire le lait et le jeter à la poubelle. Votre récompense? Enfin, unissez-vous avec votre bien-aimé.

Maintenant, la mort est-elle le véritable point où nous trouverons tous le bonheur? Ou est-ce juste une analogie pour montrer que si nous réussissons bien, nous serons récompensés ou, qu’une fois que vous trouverez celui qui est indiqué quoi qu’il arrive, ils finiront ensemble.

Comment le flou n’était plus le même après la vidéo «Café et TV»

Qu’il s’agisse de l’un ou de l’autre sens, il est vrai que la vidéo de «Coffee and TV» dans YouTube a plus 20 millions de visites et Spotify est classé troisième avec plus de 37 millions de vues.

De plus, il a remporté plusieurs prix en 1999 et 2000, tant aux NME Awards qu’aux MTV Europe Awards. en 2002, VH1 l’a nommé le meilleur clip de tous les temps et en 2004, Channel 4 l’a classée comme la meilleure vidéo pop de tous les temps.

De même, le lait créé à des fins purement créatives a été vendu aux enchères en 1999 et, plus tard, le modèle a été lancé pour le créer manuellement. De plus, il y avait d’autres brins de Blur lechitas, qui sont venus en rose, vert, violet et plus encore. Il y avait aussi des marchandises avec l’image et jusqu’à aujourd’hui, il n’y a personne qui, quand il la voit, ne sait pas de quoi on parle.