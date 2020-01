La chanson de Bugzy Malone dans The Gentlemen est-elle sortie? Le rappeur apporte les deux talents! – HITC

Juste au moment où vous pensiez que le casting du dernier de Guy Ritchie ne pouvait pas s’améliorer…

Les fans étaient ravis de voir Bugzy Malone dans The Gentlemen, avec une chanson craquante.

Vous ne pouvez pas battre Bugzy!

Aaron Davis a enfin fait ses débuts d’acteur dans le dernier film du seul et unique Guy Ritchie. Plus connu sous son nom de scène, Bugzy Malone a été l’une des figures clés de la vulgarisation (enfin, encore) du sous-genre grime.

Le joueur de 29 ans de Manchester, en Angleterre, a sorti son premier album studio – B.Inspiré – en 2018 et il était immédiatement évident qu’il avait fait appel au-delà de la scène et dans le courant dominant. Avec des morceaux comme «Beauty and the Beast», «Die By The Gun», «M.E.N II» et plus récemment le tube à succès «December», ses talents musicaux ne pouvaient pas être plus clairs.

Cependant, il vient de prouver qu’il a le potentiel pour être un acteur digne aussi…

Bugzy Malone se produit sur scène lors du Wireless Festival 2019 le 05 juillet 2019 à Londres, en Angleterre.

Guy Ritchie est de retour en forme!

Quand il s’agit de parler de films de gangsters britanniques, un nom revient toujours et ce nom est Guy Ritchie.

Il a explosé sur la scène en 1998 avec son premier long métrage de fiction Lock, Stock et Two Smoking Barrels et a cimenté son statut de maître de la comédie policière avec Snatch en 2000.

Nous n’avons pas vu Guy naviguer sur un tel territoire depuis RocknRolla en 2008, mais avec The Gentlemen, il fait ce qu’il fait de mieux. Le film est une aventure incroyablement divertissante, racontant l’histoire d’un pilier de la drogue alors qu’il tente de vendre son empire et de prendre sa retraite. Bien sûr, les choses ne se déroulent pas bien et c’est en fait Ernie (joué par Bugzy Malone) parmi d’autres qui s’avère compliquer les choses.

La chanson de Bugzy Malone dans The Gentlemen est-elle sortie?

Non!

Le rappeur interprète une chanson dans le film et le clip vidéo est mis en ligne pour avertir nos protagonistes qu’ils ont été arnaqués.

Malheureusement, il n’y a aucun moyen de l’écouter à la maison. La piste est lue pendant la séquence post-générique et peut être à nouveau entendue. Cependant, un extrait peut être entendu dans la vidéo ci-dessus et le tweet ci-dessous.

Dans la chanson «M.E.N II», il inclut en fait les paroles: «J’ai dit à mon agent, dites à Guy Ritchie qu’il n’a pas besoin de me payer. Je regardais Snatch, c’est mon film de gangster préféré de tous les temps. “

Lorsque le film est sorti, il a tweeté: «Mon premier rôle d’acteur dans un enfer de film !! Merci, Guy Ritchie, pour l’opportunité de jouer dans votre nouveau chef-d’œuvre d’un film @TheGentlemen_UK le fait que j’ai fait une piste pour le film me souffle encore. Sortez des cinémas maintenant! “

Raison de plus pour sortir et voir!

Les fans font l’éloge de Bugzy Malone dans The Gentlemen

Un certain nombre de fans ont afflué sur Twitter pour faire l’éloge.

Découvrez une sélection de tweets:

