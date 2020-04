La chanson de Ruzzi dont vous avez besoin pour survivre à la quarantaine

Nous savons que la quarantaine devient chaque jour plus lourde et nos problèmes commencent à devenir un miroir capable de transpercer nos sentiments, nous rendant beaucoup plus vulnérables. Et c’est peut-être précisément la raison pour laquelle Ruzzi «Me Amo» vient de devenir un baume pour guérir nos blessures, mais aussi pour récupérer notre propre identité et, surtout, notre individualisme.

“Je veux te voir libre, je veux te voir fort, je veux te voir“C’est ce que le refrain de” I Love “dit que plus qu’un livre d’entraide, c’est une invitation à reconnaître nos besoins, à nous reconnaître en tant qu’individus et à accepter aussi que notre bonheur est en nous et non dans un autre objet ou personne, mais dans atteindre nos objectifs.

“‘Je m’aime »est une chanson que j’ai écrite l’année dernière, j’étais déprimé et il me semblait que je ne m’étais pas permis de ressentir et de me donner cet amour-propre qui est essentiel pour pouvoir aimer les autres. Ce fut tout un voyage que j’ai appris et qui m’a amené à finaliser cette chanson après avoir osé sortir ma musique pour la première fois avec l’album Nave Especial. Maintenant, je voulais faire quelque chose de plus organique, c’est-à-dire avec de vrais instruments purs, pour encadrer cette chanson qui essaie de décrire ce que c’est que de s’aimer soi-même, se sentir libre, fort et complet, aimant ainsi notre être intérieur avant que nous puissions nous retrouver avec l’être. bien-aimé externe ou avec notre partenaire, famille, etc. Dans la chanson, je chante pour moi et pour ma réflexion. J’ai appris que si nous ne nous aimons pas d’abord et notre solitude, nous ne pourrons jamais aimer pleinement quelqu’un d’autre ou vivre avec quelqu’un. ” – Ruzzi

La vidéo de “I Love You” a été tournée à Mexico par le fabuleux réalisateur argentin Nahuel Lerena à la caméra et au montage, en pleine quarantaine pour le Covid-19, alors Ruzzi a décidé de prendre un toit d’assaut pour se multiplier avec Susana Distance au moment où la chanson progresse, et enfin nous pouvons en profiter dans une première exclusive de Sopitas.com