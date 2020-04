La chanson inédite d’Oasis est sortie et vous pouvez l’écouter ici!

Quelle journée pour tous les fans d’Oasis… et même si, autant qu’il semble que les retrouvailles des frères Gallagher soient plus que lointaines – autant que Liam insiste – Aujourd’hui, au moins, ils nous ont donné du matériel totalement nouveau pour se souvenir de ces moments où nous étions heureux et ne le savions pas.

Il s’avère que le matin du 29 avril, Noel Gallagher a utilisé les réseaux officiels d’Oasis pour transmettre un message à tous les fans: ce n’était ni plus ni moins qu’une «chanson» inédite du groupe, ou plutôt … d’une démo. Voici le texte intégral mis en ligne par le plus ancien des Gallaghers:

“Bonjour, mes amis. Comme le reste du monde, j’ai eu beaucoup de temps à tuer, alors je l’ai finalement regardé et j’ai découvert ce qu’il y avait dans les CENTAINES de CD sans visage et sans marque que j’ai dans des boîtes à la maison. Le destin voulait que je rencontre une vieille démo que je pensais avoir perdue pour toujours. Autant que je sache, il n’y a qu’une seule version de cette chanson “là-bas” provenant d’un soundcheck Oasis à Hong Kong il y a environ 15 ans. Je ne sais pas si la version de ce soundcheck est antérieure à la démo, car il n’y a pas de date sur le CD. Je sais que certains d’entre vous adorent cette chanson, nous avons donc pensé la mettre “là-bas” pour que vous puissiez en profiter. Il sera en ligne à partir de minuit. La chanson s’appelle: «Ne vous arrêtez pas». J’espère que tout le monde reste en sécurité et essaie de faire face à l’isolement avec un minimum d’effort. Au fait, vous êtes les bienvenus “

Attention car c’est la première «chanson» publiée officiellement par Oasis publica »depuis près de 12 ans. Et oui, minuit au Royaume-Uni est 18 heures au Mexique, alors … La chanson est déjà sortie! Sans autre mention, nous les laissons ici pleurer d’émotion.

Voir sur YouTube

Idem et c’est le bon moment pour faire une chaîne de prière et que Noël s’est souvenu du bon vieux temps d’Oasis en ouvrant toutes ces boîtes et en voyant toutes ces démos … dans l’un d’eux, il touche son cœur et il dit déjà oui à Liam pour la réunion Oasis, pouvez-vous imaginer? Qui d’ailleurs, jusqu’à présent n’a rien dit, mais sûrement dans les prochaines heures dira quelque chose sur son Twitter.

Et là au cas où ils occupent, Ici, nous vous laissons une interview que nous avons faite à Liam Gallagher il y a quelques mois, raconte ses expériences avec Oasis, ce que cela a signifié pour lui et même la difficulté de son évolution musicale.