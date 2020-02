La chanson Nine Inch Nails que Johnny Cash a fait sienne

Demandez à quelqu’un de nommer une chanson qui a toujours le pouvoir de vous faire pleurer, et répondez probablement immédiatement «Blessé».. Nous savons que la version originale de Nine Inch Nails est très intense et excellente, cependant, ce que Johnny Cash a réalisé avec sa couverture lui a donné un sens totalement différent à ce que Trent Reznor voulait diffuser sur le disque La spirale descendante de 1994.

Au début, Reznor a admis qu’il était initialement flatté mais en même temps inquiet à l’idée qu’il s’agissait d’une version “commerciale”, mais bien qu’il ait entendu la chanson pour la première fois, il a reconnu qu’il était très excité. Johnny Cash était à un moment où il avait l’intention de relancer sa carrière, donc de la main du grand producteur Rick Rubin, il a commencé à enregistrer une série d’albums où il a joué des groupes importants tels que The Beatles, Depeche Mode, Metallica et plus encore.

Pour le quatrième volume de ces albums, Rubin a recommandé à Cash d’enregistrer “Hurt” et il l’a fait. Seule une guitare acoustique à côté d’un piano accompagnait la voix usée et mélancolique de Johnny, qui pendant toutes ces années avait lutté contre ses propres démons. Le résultat fut une chanson dans laquelle la légende du pays fit une étrange confession de sa vie.

A cette époque, les vidéos battaient leur plein, alors quand il a su qu’il enregistrait ce réalisateur, Mark Romanek a désespérément demandé à Rubin de le laisser enregistrer un clip vidéo avec Johnny parce qu’il était tombé amoureux de la performance, à tel point qu’il a même proposé d’enregistrer la vidéo gratuitement. Après de nombreuses négociations, le label a accepté, bien qu’il se heurte maintenant à un autre obstacle, le temps.

Au cours de ces années, le chanteur avait 71 ans et n’était pas disposé à rester dans le froid du Tennessee donc l’idée originale a été rejetée. Immédiatement, Romanek a pris un avion pour le Tennessee et a commencé à chercher des emplacements jusqu’à arriver à l’endroit parfait, la maison de Cash qui à l’époque était un musée. Là-bas, où Johny a vécu une bonne partie de sa vie, même si ce n’était pas la maison dont il pensait se souvenir.

En raison de nombreuses situations, était fermé depuis longtemps. Selon le réalisateur: «L’endroit était totalement abandonné. C’est alors que j’ai eu l’idée que peut-être nous pourrions être extrêmement sincères sur l’état de santé de Johnny – aussi sincère que Johnny a toujours été dans ses chansons – ». Avec le panneau fermé du musée et au milieu de disques de platine fêlés, un banquet de caviar et de homard solitaire, les clips des premières années de sa carrière et comme une broche en or, sa femme June, la vidéo était terminée.

Cette idée qui a vu le déclin du Cash Museum allait devenir un clip musical déchirant qui parlait de la fragilité de la vie, du manque de grâce de la mort, de la fugacité du temps et de la chute d’un genre, d’un temps et d’une attitude. L’impact était tellement Rick Rubin lui-même a avoué avoir pleuré la première fois qu’il l’a vu et a même félicité le réalisateur d’avoir atteint un tel niveau émotionnel en seulement quatre minutes.

Malheureusement pour Johnny, le pire n’était pas encore venu. Quelques semaines après le tournage de la vidéo June Carter, sa femme, meilleure amie et compagne sont décédées, provoquant la tristesse ainsi que les symptômes du diabète pour l’attaquer immédiatement. Quatre mois plus tard, le grand Johnny Cash a quitté ce monde, bien qu’il nous ait laissé un énorme héritage musical à travers près de 50 ans de carrière, qui sans aucun problème pourrait se résumer avec la couverture et la vidéo de “Hurt”.

Trent Reznor devait accepter que, bien qu’il ait composé “Hurt”, Johnny Cash avec sa version l’avait emporté. Dans une interview que le cerveau de Nine Inch Nails a donnée des années après la mort du chanteur country, il a déclaré que cette chanson n’était plus la sienne et il avait l’impression que le légendaire musicien lui avait pris une petite amie parce que cette chanson n’était plus la sienne.

À la fin, Johnny Cash a pris cette chanson d’un grand groupe et l’a fait sienne. Il a transformé le sens de la lettre qui parlait à l’origine des dépendances et l’a transformée en un mantra de la vie personnelle, en une chanson qui, grâce à la vidéo, a donné un sens à sa légende, montrant tout ce qui devait arriver pour devenir l’homme en noir . Peu importe combien de fois il est tombé et s’est levé, nous sommes sûrs que Johhny Cash est toujours resté fidèle à qui il était et avec ce rôle il l’a prouvé.