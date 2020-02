La chanteuse de Pretty Maids, Ronnie Atkins, annonce qu’il est sans cancer

JOLIES SERVANTES chanteur Ronnie Atkins dit qu’il est sans cancer.

Le musicien danois a annoncé la nouvelle de son diagnostic de cancer du poumon en octobre via le groupe Facebook page.

Il a écrit dans une lettre ouverte au JOLIES SERVANTES les fans que sa maladie “est venue totalement inattendue sans aucun symptôme typique.”

Plus tôt aujourd’hui, Atkins a publié la mise à jour suivante via les médias sociaux du groupe:

“Quelques bonnes nouvelles! Il y a quelques jours, j’ai eu le message fantastique qu’il n’y a plus de signes de cancer à voir / suivre sur la base des analyses que j’avais prises récemment. C’est la meilleure nouvelle que j’ai eue depuis longtemps, Dieu merci.

“Quant à tous ceux qui ont rencontré un cancer, je suis pleinement conscient que cela ne signifie pas nécessairement que je suis” à la maison “et les 5 prochaines années sont pour ainsi dire cruciales, mais néanmoins c’est un grand pas dans la bonne direction et un grand soulagement pour moi et ma famille.

“Pour éviter ou réduire les risques de réapparition, les médecins m’ont recommandé de subir une immunothérapie pour l’année prochaine, ce que j’ai naturellement accepté et déjà commencé.

“Maintenant, il est temps de récupérer, de reprendre des forces et de me remettre en forme, ce que je suis impatient de faire. Il y aura / pourrait y avoir des séquelles avec lesquelles je dois faire face, mais tant pis. C’est la vie.”

“Avec le risque d’être accusé de me répéter, je veux encore une fois exprimer mes sincères remerciements à vous tous là-bas (mon armée de belles âmes) qui m’a soutenu tout au long de cela avec de doux salutations, des messages, des conseils et des prières. le réchauffement du cœur et je suis toujours reconnaissant. “

Atkins a subi au moins 33 radiations et quatre traitements de chimiothérapie l’automne dernier avant d’être déclaré sans cancer.

Tous JOLIES SERVANTES“les spectacles annoncés précédemment ont été annulés et tous les plans du groupe ont été” suspendus “pendant Ronnie a subi un traitement.

Formé au début de 1982 par Atkins et guitariste Ken Hammer, JOLIES SERVANTES s’est rapidement imposé comme un groupe à prendre au sérieux. En avril 1987, “Monde futur”, le troisième album du groupe enregistré aux États-Unis, est sorti avec grand succès et est toujours considéré comme un “classique”.

Après la sortie de l’album de suivi “Jump The Gun” (produit par VIOLET FONCÉc’est Roger Glover), JOLIES SERVANTES en 1991 étaient au bord de l’éclatement. cependant, Marteau et Atkins a trouvé une nouvelle section rythmique et en 1992 a publié le “Sin – Decade”, un record qui révélerait que JOLIES SERVANTES était toujours une force avec laquelle il fallait compter, malgré le fait que la scène métal était désormais envahie par le mouvement grunge. “Sin – Decade” est devenu un énorme succès au Japon et a donné au groupe un grand succès radio avec le single “S’il vous plaît, ne me quittez pas”, jetant les bases du groupe dans l’Est qui durera pendant la prochaine décennie.

Au cours des années suivantes, JOLIES SERVANTES a continué à sortir des albums généralement suivis de tournées européennes et japonaises.

Dans une interview de 2013 avec Myglobalmind, Atkins a plaisanté en disant que le secret pour garder sa voix en forme était “vingt cigarettes par jour et peu de boisson de temps en temps.”

JOLIES SERVANTESdernier album, “Déshabille ta folie”, est sorti en novembre via Frontiers Music Srl.



