La chanteuse engagée de Killswitch, Jesse Leach, collabore avec sa petite amie sur Dubstep / Edm Song

KILLSWITCH ENGAGE chanteur Jesse Leach a collaboré avec sa petite amie, Philia Porphyra, sur une chanson dubstep / EDM / industrielle appelée “Rêves luminescents”. Découvrez-le ci-dessous.

Elle a déclaré à propos de la piste: “[[Jesse]et je parle de faire du dubstep / EDM / musique industrielle depuis notre première rencontre. C’est si bon de dire enfin que nous avons créé notre première chanson ensemble et l’avons associée à cette vidéo de danse de dope de[[Warren Archer]filmé à[[Festival Elements Music & Arts].

“J’adore entendre nos deux voix correspondre et je suis tellement fière de ce que nous avons créé.

“Merci d’être ma muse, ma meilleure amie et l’amour de ma vie.

“Nous n’avons pas encore trouvé de nom de DJ mais nous sommes ouverts aux suggestions si quelqu’un en a. Veuillez garder à l’esprit que nous avons fait cette chanson avec aucun équipement et que ce n’est qu’une démo pour le moment. Cette chanson est juste un teaser et un avant-goût de ce que nous allons créer. Plus à venir dans un proche avenir. “

Il y a un peu plus d’un an, Lixivier a annoncé qu’il avait besoin de temps “pour obtenir de l’aide” après avoir informé les fans que lui et sa femme avaient plus de 16 ans, Mélisse, avait décidé de se séparer.

Lixivier, qui a été ouvert au sujet de ses combats contre l’anxiété et la dépression, Instagram pour faire savoir à ses partisans qu’il chercherait un traitement afin d’éviter qu’il ne devienne “une autre statistique du suicide”.

2018 a été une année difficile pour Lixivier, qui a subi une intervention chirurgicale sur ses cordes vocales pour retirer des nodules en avril, et a fait face à la dépression, à l’anxiété et à des «troubles mentaux complets» pendant le reste de l’année. Bien que ces revers aient eu un impact sur le calendrier d’enregistrement du nouveau KILLSWITCH ENGAGE album, Jesse finalement fini de fixer ses pistes pour l’effort avec l’aide du guitariste et producteur Adam Dutkiewicz, qu’il a décrit comme son «âme sœur musicale».

KILLSWITCH ENGAGEdernier album de, “Expiation”, est sorti en août via Disques Metal Blade aux États-Unis et Sony Music Entertainment dans le reste du monde.



La chanson est sous forme de démo mais pas ma belle et talentueuse petite amie! ? Nous avons fait cette chanson ensemble intitulée «Luminescent Dreams». Elle est une artiste et interprète aux multiples talents ainsi qu’un brillant poète et écrivain. Suivez-la @purplespolepoetry ・ ・ ・ Republiez de @porphyraphilia «Vous êtes nombreux à me demander quand vous entendriez Jesse et moi bien chanter ensemble … Je suis heureux d’annoncer que c’est finalement arrivé! @jesse_d_leach et moi parlons de faire du dubstep / EDM / musique industrielle depuis notre première rencontre. C’est si bon de dire enfin que nous avons créé notre première chanson ensemble et l’avons associée à cette vidéo de danse de dopage de @warren_archer tournée à @elementsfestival_? J’ai fait cette performance avec une épaule séparée. L’articulation AC était complètement foirée. Si vous regardez attentivement quand je fais le poirier sur le poteau, vous pouvez voir à quel point il est gonflé sur le côté gauche. Après ce concert, j’ai dû me détendre pendant plusieurs mois avant de retourner à mon moi fou habituel. En regardant en arrière maintenant, je ne sais pas comment j’ai pu réussir tout cela avec une blessure aussi grave, mais je me souviens à quel point je suis déterminé et passionné par ce que je fais (en toutes circonstances). Je n’allais pas abandonner. J’adore entendre nos deux voix correspondre et je suis tellement fière de ce que nous avons créé. Merci d’être ma muse, ma meilleure amie et l’amour de ma vie @thewaybackwithin. ? Nous n’avons pas encore trouvé de nom de DJ, mais nous sommes ouverts aux suggestions si quelqu’un en a. Veuillez garder à l’esprit que nous avons fait cette chanson avec aucun équipement et que ce n’est qu’une démo pour le moment. Merci à tous ceux qui écoutent et apprécient notre art. Cette chanson n’est qu’un teaser et un avant-goût de ce que nous allons créer. Plus à venir dans un proche avenir. Creusez-le? DM moi pour les réservations !!! Accepter les concerts de danse à New York et dans le nord de l’État, mais aussi vouloir voyager en dehors de la côte est si nécessaire. MES PROCHAINES PERFORMANCES SERONT DANS L’ÎLE STATEN LE 8 FÉVRIER AVEC @jesse_d_leach DJing POUR @pinupsforpitbullsinc à @bootlegmannings Doors à 18h.

Traîner dans le cirque comme un tas de inadaptés à #thegrammys?

