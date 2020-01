La chanteuse reine Adam Lambert lance la fondation Feel Something pour soutenir les organisations Lgbtq

REINE chanteur Adam Lambert a annoncé le lancement du Fondation Feel Something, son nouveau groupe de plaidoyer LGBTQ visant à soutenir “les organisations LGBTQ + qui déplacent l’aiguille pour les communautés de tous âges et de tous horizons”, comme il l’a écrit sur son Instagram. Un autre objectif déclaré du Fondation Feel Something est de “supprimer” sortir “comme un terme utilisé pour définir quelqu’un comme étant lui-même”.

Adam Raconté Attitude magazine: “J’ai travaillé avec des organisations et des organismes de bienfaisance LGBTQ + incroyables au fil des ans. La fondation mettra en lumière et soutiendra les organismes de bienfaisance existants, dont le travail est essentiel pour autonomiser la communauté.”

Selon Rolling Stone, la fondation partage son nom avec la première piste solo Lambert avait sorti en 2019, “Sentez quelque chose”.

“Cela a été écrit à propos de moi sortant de la période basse, défiant ma désillusion, maîtrisant mes besoins et ouvrant mon cœur”, écrivait-il à l’époque.

Fondé par Lambert en 2019, le Fondation Feel Something est le résultat d’une carrière parcourant le monde, rencontrant des membres mondiaux de la communauté, écoutant leurs histoires et témoignant de première main des difficultés que les personnes LGBTQ + continuent de rencontrer dans tous les domaines de la vie. Ayant passé du temps tout au long de sa carrière à s’engager dans l’activisme LGBTQ + et en tant que membre de la communauté lui-même, la fondation voit sa philanthropie institutionnalisée dans une organisation dans le but de vraiment faire la différence. Avec la vision de voir les communautés LGBTQ + de tous âges et de tous horizons jouir pleinement des droits de l’homme au sein d’une société pleinement inclusive, Fondation Feel Something vise tout d’abord à garantir l’appui à la multitude de problèmes qui continuent de les toucher de manière disproportionnée. Cet objectif sera atteint en travaillant avec des organismes de bienfaisance qui ont une mission ou un projet directement axé sur l’impact sur la communauté LGBTQ + dans les domaines de l’éducation et des arts; Itinérance; Prévention du suicide et santé mentale.

Fondation Feel Something augmentera ses revenus grâce aux contributions caritatives personnelles de son fondateur, de ses administrateurs et grâce aux fonds publics recueillis grâce à des campagnes de financement et de sensibilisation, des événements et des initiatives. La première collecte de fonds sera lancée dans les semaines à venir avec une vente aux enchères de vêtements en ligne de Lambertest le meilleur look. Les organismes de bienfaisance initiaux seront choisis en fonction de Lambert a travaillé avec précédemment et qui représentent les messages positifs et progressistes de la Fondation Feel Something pour soutenir et autonomiser les communautés LGBTQ +.



