La chanteuse Sibel Thrasher est morte à 67 ans

Le chanteur basé en Colombie-Britannique Sibel Thrasher, qui a joué un rôle important dans l’album Kaputt de Destroyer en 2011, est décédé, rapporte le journal local Richmond News. Elle avait 67 ans. Plus tôt dans la journée (17 avril), Dan Bejar du Destroyer, un autre résident de la Colombie-Britannique, a rendu hommage à feu Thrasher. “Triste d’apprendre le décès de Sibel”, a écrit Bejar. «Sa voix a transformé Kaputt, sa présence a illuminé la scène. Travailler avec elle a été un honneur et elle nous manquera beaucoup. Repose en paix.” Trouvez le post de Bejar ci-dessous.

Thrasher est née en 1952 à Cincinnati, Ohio, mais elle s’est installée à Vancouver, en Colombie-Britannique au début des années 80. Elle a commencé à chanter et à se produire professionnellement à l’âge de six ans. Au cours de sa carrière de 60 ans, elle a travaillé avec le groupe emblématique de doo wop The Platters, le compositeur Roy Ayers, l’artiste de blues Long John Baldry, le pianiste Linton Garner et bien d’autres. Elle a sorti une collection de chansons intitulée The First Face of Sibel Thrasher en 2001. Ce disque comprenait des standards comme “Fools Rush In” et “Ain’t Misbehavin”. ” Elle est reconnue pour avoir chanté sur neuf des morceaux de Kaputt sur l’édition de luxe du LP, notamment sur «Chinatown».

En 2004, Thrasher a été intronisé au British Columbia Entertainment Hall of Fame. Elle a également travaillé occasionnellement en tant qu’actrice, aux côtés de Donald Sutherland et Diane Lane dans le drame 2005 Fierce People, entre autres films.

