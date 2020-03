La chronique du Dr Dre sera archivée à la Bibliothèque du Congrès

The Chronic de Dr. Dre fait partie du nouveau lot de documents à archiver à la Bibliothèque du Congrès, a annoncé aujourd’hui le Registre national d’enregistrement. D’autres disques jugés «dignes d’être conservés en raison de leur importance culturelle, historique et esthétique» incluent Cheap Trick at Budokan, Private Dancer de Tina Turner, Dusty Springfield’s Dusty in Memphis, la chanson de Whitney Houston «I Will Always Love You» et Village People « YMCA »

En clin d’œil aux mesures anti-coronavirus qui maintiennent le pays à l’intérieur, l’intronisation de cette année a été surnommée la liste de lecture Stay at Home. «Le National Recording Registry est la liste de lecture évolutive du paysage sonore américain», indique un communiqué de presse. “Il reflète des moments de l’histoire capturés à travers les voix et les sons de l’époque.” Retrouvez la liste complète ci-dessous.

L’année dernière, les choix comprenaient The Blueprint de JAY-Z, Superfly de Curtis Mayfield et la chanson de Missinaippi Goddam de Nina Simone. Lisez le Sunday Review de The Chronic de Pitchfork.

Registre national d’enregistrement 2019:

01 Paul Whiteman et son orchestre – «Whispering» (1920)

02 Raoul Romito – «Protesta per Sacco e Vanzetti»; Compagnia Columbia – «Sacco e Vanzetti» (1927)

03 Narciso Martinez et Santiago Almeida – «La Chicharronera» (1936)

04 «Arch Oboler’s Plays» épisode «The Bathysphere». (1939)

05 Memphis Minnie – «Moi et mon chauffeur blues» (1941)

06 Le bris d’égalité de la Ligue nationale de 1951: Giants de New York contre Brooklyn Dodgers – Russ Hodges, annonceur (1951)

07 Maria Callas, Giuseppe di Stefano, Angelo Mercuriali, Tito Gobbi, Melchiorre Luise, Dario Caselli, Victor de Sabata – “Tosca” de Puccini (1953)

08 Allan Sherman – «Bonjour Muddah, bonjour Fadduh» (1963)

09 Diffusion WGBH du Boston Symphony le jour de l’assassinat de John F. Kennedy (1963)

10 «Fiddler on the Roof» (Casting original de Broadway) (1964)

11 Eddy Arnold – «Faire disparaître le monde» (1965)

12 Hiromi Lorraine Sakata Collection de musiques traditionnelles afghanes (1966-67; 1971-73)

13 Glen Campbell – «Wichita Lineman» (1968)

14 Dusty Springfield – Dusty à Memphis (1969)

15 Fred Rogers – Mister Rogers chante 21 chansons préférées de «Mister Rogers’s Neighbourhood» (1973)

16 Trick pas cher – Trick pas cher à Budokan (1978)

17 Frederick Fennell and the Cleveland Symphonic Winds – Holst: Suite No. 1 in E-Flat, Suite No. 2 in F / Handel: Music for the Royal Fireworks / Bach: Fantasia in G (1978)

18 villageois – «Y.M.C.A.» (1978)

19 voix gothiques; Christopher Page, chef d’orchestre – Hildegard von Bingen: une plume sur le souffle de Dieu (1982)

20 Tina Turner – Danseuse privée (1984)

21 Selena – Ven Conmigo (1990)

22 Dr.Dre – The Chronic (1992)

23 Whitney Houston – «Je t’aimerai toujours» (1992)

24 Maria Schneider Orchestra – Concert dans le jardin (2004)

25 Colin Currie – Concerto pour percussions (2008)

