La chute libre de Magnus Karlsson sortira son album «We Are The Night» en mai

LA CHUTE LIBRE DE MAGNUS KARLSSON sortira un nouvel album, “Nous sommes la nuit”, le 8 mai via Frontiers Music Srl. Le premier single, “Maintenez votre feu”, avec ORCHESTRE TRANS-SIBÉRIEN et ANIMAL DRIVE chanteur Dino Jelusick, peut être diffusé ci-dessous.

À part Dino, d’autres chanteurs invités sur l’album incluent Frontières‘nouvelle sensation vocale Renan Zonta de MOB ÉLECTRIQUE, Noora Louhimo de BATAILLE DE BATAILLE, Ronnie Romero de ARC EN CIEL, Mike Andersson de CLOUDSCAPEet ancien SABBAT NOIR chanteur Tony Martin.

En faisant l’album, Magnus dit: “Après toutes les heures d’écriture et d’enregistrement de chansons, je me suis assis et j’ai écouté les mixages finaux et je me suis demandé:” Comment pourrais-je un jour terminer cet album? ” Il a le son et l’ambiance que j’ai toujours recherchés. Les anciens et les nouveaux amis que j’admire chantent leur cœur et améliorent les chansons que je n’aurais jamais pu rêver! Eh bien, le troisième CHUTE LIBRE l’album est quelque chose de vraiment spécial pour moi et j’espère que ça le sera aussi pour vous! “

De Jelusick, Magnus partage: “J’ai d’abord entendu / vu Dino sur Youtube puis vérifié son groupe ANIMAL DRIVE. J’ai été totalement assommé par sa voix incroyable! Il a une voix qui peut être comparée à de nombreuses légendes du chant que nous adorons, mais il a son propre style rempli de cœur, d’âme et de tonnes de puissance! Montez ‘Maintenez votre feu’ et préparez-vous à être époustouflé par l’impressionnant Dino Jelusick! “

Karlsson est bien connu comme le cerveau derrière plusieurs Frontières productions, y compris le succès initial ALLEN / LANDE la trilogie et le récent album dérivé, ALLEN / OLZON, ainsi que les sorties de STARBREAKER (avec Tony Harnell), Bob Catley, et KISKE / SOMERVILLE. En 2008, il rejoint les icônes allemandes du heavy metal PEUR PRIMAIRE et avec eux a fait le tour du monde et enregistré plusieurs albums à succès qui ont été enregistrés dans plusieurs pays du monde.

En 2013, il lance son projet solo CHUTE LIBRE, qui a été chaleureusement accueilli par les nombreux fans du cerveau suédois et présenté MagnusLes compétences d ‘écriture et de production de chansons avec des voix principales fournies par une distribution variée de certains des meilleurs chanteurs du genre.

Pour ce nouvel album, “Nous sommes la nuit”, Magnus a de nouveau recruté une équipe de rêve comprenant certains des chanteurs mélodiques les plus forts du métal et du hard rock. Pour compléter la programmation de l’album, Anders Kollerfors sur batterie avec mixage par Jacob Hansen (VOLBEAT, PEUR PRIMAIRE, AMARANTHE, JOLIES SERVANTES).

Liste des pistes:

01. Maintenez votre feu (Dino Jelusick)



02. Kingdom Falls (Renan Zonta)



03. Nous sommes la nuit (Magnus Karlsson)



04. Reine de feu (Noora Louhimo)



05. Rêves et cicatrices (Renan Zonta)



06. Tout le chemin vers les étoiles (Mike Andersson)



07. Un par un (Ronnie Romero)



08. Sous l’étoile noire (Dino Jelusick)



09. Temples et tours (Tony Martin)



dix. Ne partez pas (Magnus Karlsson)



11. Sur le chemin du retour sur Terre (Instrumental)



12. Loin d’être terminée (Tony Martin)



