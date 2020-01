La CMT s’engage à donner 50% de toutes les pièces vidéo aux artistes féminines

CMT dit qu’il répartira également le temps d’antenne des clips entre les artistes masculins et féminins. L’ancienne scission favorisait les artistes masculins à 40/60%.

La CMT affirme qu’elle intensifie ses efforts pour garantir la parité entre les sexes dans le genre de la musique country. Une étude publiée l’année dernière a montré ce que de nombreuses stars du country féminin savent déjà – la musique country est un genre dominé par les hommes.

La nouvelle politique sera standard sur les canaux CMT et CMT Music. Les artistes masculins et féminins partageront également tous les blocs vidéo de 29 heures aux heures de grande écoute.

La représentation féminine des stars de la musique country est une sorte de bogue dans l’industrie. Martina McBride a mis le problème au premier plan avec sa légende Spotify l’année dernière. La comédienne politique Samantha Bee parle maintenant de la question.

L’année dernière, une étude a révélé que la plupart des stations de musique country sont invitées à retirer les femmes. Certaines phrases choisies dans cette étude incluent: «les femmes ne sont pas financièrement viables» et «la radio country est un format principalement masculin». L’étude a également révélé qu’en 2000, les femmes détenaient 33,3% des chansons dans les reportages nationaux de fin d’année. En 2018, ce nombre n’était plus que de 11,3%, soit une baisse de 66%.

Cette étude est l’une des premières à utiliser les données radio diffusées pour étudier les déséquilibres entre les sexes dans les radios nationales. Les résultats confirment non seulement le déséquilibre entre les sexes mais montrent sa préférence plus qu’un simple auditeur derrière la liste dominée par les hommes du pays.

Des choix de programmation déséquilibrés favorisant les hommes contribuent à favoriser ce qui semble être une préférence pour les artistes masculins. CMT relève le défi de créer plus d’opportunités pour les stars féminines du country de créer de nouvelles fans.

Le rapport publié l’an dernier demandait à des associations comme l’AMC d’établir de nouvelles normes d’inclusion. Attirer l’attention sur le déséquilibre de programmation signifie qu’il peut être corrigé à long terme. Est-ce que l’industrie de la musique country au sens large se redressera et en tiendra compte, cependant? Des décennies de biais de programmation ont renforcé la conviction que les femmes ne sont pas rentables.

Cette vision ne se limite pas non plus à la musique country; l’industrie du jeu vidéo a également traité des questions de représentation féminine. En 2012, les jeux avec des personnages masculins se vendaient 75% mieux que ceux avec seulement un héros féminin. Sans surprise, la musique country et l’industrie du jeu vidéo sont des industries à dominante masculine.