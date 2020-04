La collection d’albums studio de Dio de 1996 à 2004 atterrit sur des graphiques dans le monde entier

DIOLes albums studio récemment réédités de 1996 à 2004 ont été accueillis avec une incroyable réception dans le monde entier, en particulier aux États-Unis, en Allemagne et en Espagne, où les quatre albums ont fait leurs débuts à des positions de palmarès impressionnantes, dépassant même les positions de palmarès des versions originales.

“Maître de la lune” (2004) ont été publiés le 20 mars par BMG dans des versions nouvellement remasterisées avec des morceaux bonus live et studio rares et jamais sortis auparavant.

Des quatre versions, seulement “Tuer le dragon” aux États-Unis, atteignant un sommet au n ° 199. Les rééditions ont toutefois atteint des positions plus élevées sur le tableau des ventes du Billboard 200, avec “Magica” au n ° 118, “Tuer le dragon” au n ° 125, “Machines en colère” au n ° 126 et “Maître de la lune” au n ° 127. Sur le tableau des ventes du catalogue américain, les sorties se sont encore mieux comportées: “Magica” au n ° 46, “Tuer le dragon” au n ° 49, “Machines en colère” au n ° 50 et “Maître de la lune” au n ° 51.

Sur les cartes allemandes, les quatre records ont tous atterri dans le Top 50, avec tous mais “Tuer le dragon” dépassant leurs positions d’origine: “Magica” atterri au n ° 32, avec la version originale au n ° 40; “Tuer le dragon” est arrivé au n ° 35, à seulement cinq positions de plus que sa version originale; “Maître de la lune” initialement à la carte au n ° 62, avec la réédition venant en 19 places plus haut au n ° 43; et “Machines en colère”, qui ne figurait pas à l’origine au n ° 44.

En Espagne, les quatre albums ont fait leurs débuts au palmarès avec les rééditions – tous dans le Top 30 – avec “Tuer le dragon” au n ° 16, “Magica” au n ° 19, “Machines en colère” au n ° 26 et “Maître de la lune” au n ° 28.

Longtemps épuisé sur vinyle, le vinyle noir de 180 grammes comprend les listes de titres originales et est disponible en première édition en édition limitée avec une impression d’album lenticulaire de taille LP. En prime, le “Magica” 2-LP contient également un single de sept pouces avec “Electra”, la seule piste achevée connue à partir du plan “Magica 2” album.

Les versions CD de chaque album sont également épuisées depuis longtemps dans le monde. Ces versions de luxe récemment remasterisées sont présentées dans un emballage mediabook avec un deuxième disque contenant du matériel bonus rare et inédit. En plus de rares pistes studio “Electra” (inclus sur “Magica”) et “Prisonnier du paradis” (inclus sur “Maître de la lune”), chaque disque bonus comprend une sélection de morceaux live rares ou jamais sortis de la tournée qui l’accompagne pour chaque sortie en studio.

Les albums ont été remasterisés de longue date DIO collaborateur Wyn Davis avec des illustrations mises à jour de fréquentes DIO directeur artistique Marc Sasso.

Toutes les pistes bonus sont également disponibles sur les versions streaming / numérique.

“Machines en colère”

Initialement sorti en 1996 et mettant en vedette la gamme de Ronnie James Dio (voix), Tracy G (guitares), Jeff Pilson (basse), Vinny Appice (batterie) et Scott Warren (claviers), la version CD / numérique propose 12 pistes bonus enregistrées en direct sur le “Machines en colère” tournée en 1997.

Disque 1 et liste des pistes LP

01. Homme institutionnel



02. Ne le dites pas aux enfants



03. Noir



04. Chasseur du cœur



05. Reste hors de mon esprit



06. Grande soeur



07. Double lundi



08. Règles d’or



09. Mourir en Amérique



dix. C’est ta vie

Disque 2 – Bonus / Live sur la tournée “Angry Machines” 1997

01. Jésus Marie et le Saint-Esprit – Directement dans le cœur



02. Ne parlez pas à des étrangers



03. Double lundi



04. Chasseur du cœur



05. Holy Diver



06. Paradis et enfer



07. Longue vie au rock and roll



08. Homme sur la montagne d’argent



09. Arc en ciel dans le noir



dix. Le dernier en ligne



11. Les règles Mob



12. On gère

“Magica”

Initialement sorti en 2000 et mettant en vedette la gamme de Ronnie James Dio (voix), Craig Goldy (guitares), Jimmy Bain (basse) et Simon Wright (batterie), le set de 2 LP comprend un bonus de sept pouces de piste studio “Electra” et la version CD / numérique comprend 10 jamais publiées auparavant “Magica” morceaux joués en tournée en 2001.

Disque 1 et liste des pistes LP 1 (LP 2 comprend “Magica Story” + bonus 7 “)

01. Découverte



02. Thème Magica



03. Seigneur du dernier jour



04. Fever Dreams



05. Tournez-vous vers la pierre



06. Nourrir ma tête



07. Eriel



08. Chalis



09. Tant qu’il ne s’agit pas d’amour



dix. Perdre ma folie



11. Autre monde



12. Magica (Reprise)



13. Seigneur du dernier jour (Reprise)

Disque 2 – Bonus / Live sur “Magica” tour 2001

01. Découverte



02. Magica



03. Seigneur du dernier jour



04. Fever Dreams



05. Eriel



06. Chalis



07. Perdre ma folie



08. Autre monde



09. Electra – Piste Studio



dix. Magica Story – Studio / Parole 18:26

“Tuer le dragon”

Initialement sorti en 2002 et mettant en vedette la gamme de Ronnie James Dio (voix), Doug Aldrich (guitares), Jimmy Bain (basse) et Simon Wright (batterie), la version CD / numérique comprend six pistes enregistrées en direct sur le “Tuer le dragon” tournée en 2002/2003.

Disque 1 et liste des pistes LP:

01. Tuer le dragon



02. Le long vient une araignée



03. Crier



04. Mieux dans le noir



05. Rock and roll



06. Pousser



07. Coupable



08. Jeter les enfants



09. Avant la chute



dix. Pieds froids

Disque 2 – Bonus / Live sur la tournée “Killing The Dragon” 2002/2003

01. Holy Diver



02. Paradis et enfer



03. Rock and roll



04. Je roule la nuit



05. Tuer le dragon



06. Lève-toi et crie

“Maître de la lune”

Initialement sorti en 2004, “Maître de la lune” était le dernier album studio sous la DIO nom du groupe et présenté la gamme de Ronnie James Dio (voix), Craig Goldy (guitare), Jeff Pilson (basse) et Simon Wright (tambours). La version CD / numérique comprend cinq pistes bonus enregistrées en direct sur le “Maître de la lune” tournée en 2004/2005.

Disque 1 et liste des pistes LP

01. Un de plus pour la route



02. Maître de la lune



03. La fin du monde



04. Frisson



05. L’homme qui voulait être roi



06. Les yeux



07. Vivre le mensonge



08. Je suis



09. Mort par amour



dix. Dans les rêves

Disque 2 – Bonus / Live sur la tournée “Master Of The Moon” 2004/2005

01. Paradis et enfer



02. Arc en ciel dans le noir



03. Enfants Rock And Roll



04. Les yeux



05. Prisonnier du paradis – Piste Studio