La collection numérique des instrumentaux disponible aujourd’hui

De l’arrivée de la Nouvelle-Orléans au mastodonte hip-hop, Cash Money Records reste l’un des labels les plus influents de tous les temps, lançant la carrière de Juvenile, Lil Wayne, Nicki Minaj et du mouvement Young Money.

De la fin des années 90 au milieu des années 2000, Cash Money Records a redéfini le hip-hop du Sud, grâce au maître beatmaker et à l’un des meilleurs producteurs de hip-hop de tous les temps, Mannie Fresh. Maintenant, Cash Money a ouvert ses coffres pour publier la collection officielle de ses morceaux instrumentaux les plus reconnaissables intitulés Cash Money: The Instrumentals, aujourd’hui via des plateformes numériques et de streaming.

La collection comprend les instrumentaux de certaines des chansons les plus emblématiques et les plus réussies de l’histoire du hip-hop, allant de «Back That Azz Up» de Juvenile à «Stuntin» Like My Daddy »de Birdman & Lil Wayne et bien d’autres. En outre, il propose des coupes déterminantes pour la carrière de B.G., Mannie Fresh, Cash Money Millionaires, Hot Boys, etc.

Après la sortie numérique, Cash Money: The Instrumentals sera disponible sur vinyle en vinyle 2LP 180 grammes et en vinyle spécial couleur 2LP 180 grammes le 19 juin.

Regardez Mannie Fresh décomposer son tube à succès «Back That Azz Up» pour Juvenile for Genius’s Déconstruit.

Depuis 1991, les frères Bryan «Birdman» Williams alias «Baby» et Ronald «Slim» Williams ont fait de Cash Money Records une force légendaire dans l’industrie de la musique. Grâce à une dévotion inlassable et à une éthique de travail inégalée, le duo a fondé le label légendaire dans les projets de logements de la Nouvelle-Orléans et l’a élevé en un empire de plusieurs millions de dollars et un créateur de goût culturel.

Non seulement la société est vénérée comme une marque de rue mondiale emblématique et durable, mais elle est devenue le label de disques indépendant le plus prospère en Amérique, avec une multitude d’artistes multi-platine dominants dans les charts et lauréats des Grammy Awards et des ventes cumulées de plus de 100 millions d’albums dans le monde, la liste comprend Jacquees, Blueface, Déemic, Juvenile et plus.

Plus tôt cette année en février, Spotify a lancé une série de docu en quatre parties intitulée Nouvelle commande au comptant qui détaille la montée fulgurante du label vers le succès. À travers une série d’interviews et de séquences d’archives, Slim et Birdman révèlent les histoires derrière leurs accords d’un million de dollars et comment les artistes Juvenile, Lil Wayne, Drake et Nicki Minaj ont catapulté en haut des charts.

Cash Money: The Instrumentals devrait sortir le 19 juin et peut être précommandé ici.

Liste de pistes numérique

1 Juvenile Back That Azz Up (Instrumental)

2 Big Tymers Still Fly (Instrumental)

3 Lil Wayne Go D.J. (Instrumental)

4 Hot Boy $ I Need A Hot Girl (Instrumental)

5 B.G. Bling Bling (Instrumental)

6 Birdman & Lil Wayne Stuntin ’Like My Daddy (Instrumental)

7 Big Tymers Get Your Roll On (Instrumental)

8 bébé ce qui est arrivé à ce garçon (instrumental)

9 Juvenile Ha (Instrumental)

10 Lil Wayne Tha Block Is Hot (Instrumental)

11 Juvenile I Got That Fire (Instrumental)

12 Big Tymers # 1 Stunna (Instrumental)

13 Lil Wayne Shine (Instrumental)

14 Cash Money Millionaires Baller Blockin ‘(Instrumental)

15 Big Tymers Big Ballin ’(Instrumental)

16 Juvenile U Understanding (Instrumental)

17 Lil Wayne Get Off The Corner (Instrumental)

18 Hot Boy $ We On Fire (Instrumental)

19 Lil Wayne Shooter (Instrumental)

20 B.G. Cash Money Is An Army (Instrumental)

21 Lil Wayne Everything (Instrumental)

22 Juvenile Follow Me Now (Instrumental)

23 Lil Wayne Way Of Life (Instrumental)

