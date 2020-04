La collection numérique «Ultimate Peggy Lee» est maintenant disponible

La rétrospective de carrière de 22 pistes Ultimate Peggy Lee, qui célèbre le travail de l’une des auteures-compositrices-interprètes à succès de la musique populaire américaine, est désormais disponible sur toutes les plateformes numériques et en streaming. La collection présente les plus grands succès de Lee, tout en mettant en valeur son travail d’auteur-compositeur. En bonus spécial, Ultimate Peggy Lee inclut également le “Try A Little Tenderness” inédit, qui fait ses débuts mondiaux aujourd’hui, 57 ans après son enregistrement.

La“alt =” “/>

Parmi les temps forts de Ultimate Peggy Lee figurent ses tubes phares, dont ‘Fever’, ‘Why Don’t You Do Right’, ‘I’m A Woman’ et 1969 ‘Is That All There Is?’, Qui ont marqué l’artiste un Grammy Award pour la meilleure performance vocale contemporaine. La collection comprend également cinq chansons co-écrites par Lee, dont les populaires «It’s A Good Day», «I Don’t Know Enough About You» et «I Love Being Here With You». Disponible sous forme numérique aujourd’hui, Ultimate Peggy Lee sortira également sur CD et en vinyle cet été, avec des annotations d’accompagnement piste par piste par Iván Santiago-Mercado, ainsi qu’une introduction de la petite-fille de Lee, Holly Foster Wells.

Pour une plongée encore plus profonde dans le travail de Lee, il y a Peggy Lee Decca Rarities, une collection numérique de 31 chansons publiée plus tôt ce mois-ci qui met en lumière les années de succès artistique et commercial de Lee avec Decca Records de 1952-1955. Onze des morceaux de l’album ont été co-composés par Lee, tandis que sept de ces chansons, co-écrites avec Sonny Burke, étaient pour le classique d’animation de Disney de 1955, Lady And The Tramp, bien que toutes ces compositions n’aient pas fait le film final.

Née Norma Deloris Egstrom le 26 mai 1920, Peggy Lee a été l’une des influences musicales les plus importantes du 20e siècle. La candidate nominée aux Grammy à 13 reprises a écrit plus de 200 chansons, enregistré plus de 1 100 maîtres et marqué plus de 100 succès au cours de ses 70 ans de carrière. Lee, décédé en 2002 à l’âge de 81 ans, a reçu le Grammy Lifetime Achievement Award en 1995.

L’héritage durable de Lee sera célébré tout au long de 2020 avec de nouvelles sorties, des expositions, une programmation spéciale et – en attendant les conditions autour de COVID-19 – une multitude de concerts, dont un hommage au Hollywood Bowl le 5 août. Au cours du mois de mai, la chaîne Siriusly Sinatra de SiriusXM diffusera une célébration de Lee, qui a été inventé le «Female Frank Sinatra» par Tony Bennett. En plus du contenu musical, la chaîne diffusera des segments d’interview de la petite-fille de Lee, Holly Foster Wells.

Ultimate Peggy Lee et Peggy Lee Decca Rarities sont maintenant disponibles. Faites défiler vers le bas pour afficher les deux listes de pistes.

Écoutez Ultimate Peggy Lee ici.

Écoutez Peggy Lee Decca Rarities ici.

Tracklist ultime de Peggy Lee:

1. J’adore être ici avec toi

2. fièvre

3. Les choses changent

4. Je ne sais pas assez de choses sur vous

5. Je suis une femme

6. Juste à temps

7. Alléluia, je l’aime tellement

8. Sweet Happy Life

9. D’accord, vous gagnez

10. trop près pour le confort

11. Pourquoi ne faites-vous pas bien (obtenez-moi aussi de l’argent)

12. C’est une bonne journée

13. Vous méritez

14. Coeur

15. Big Spender

16. Il est un clochard

17. Je veux être là

18. Café noir

19. J’ai le monde sur une chaîne

20. Les gens qui vivent sur la colline

21. C’est tout ce qu’il y a?

22. Essayez un peu de tendresse *

* Précédemment inédit

Liste de chansons de Peggy Lee Decca Rarities:

1. Droit devant (avec les Mills Brothers)

2. Moi

3. Vous laissez mon amour se refroidir

4. J’ai toujours un frisson (en pensant à toi)

5. Ooh, ce baiser

6. Il doit en être ainsi (avec les Mills Brothers) *

7. Boules, bracelets et perles

8. Où puis-je aller sans toi *

9. Vacances d’été

10. C’est à ça que sert une femme

11. Ça ne fait rien

12. Comme c’est étrange

13. Pommes, pêches et cerises

14. La lune est venue avec une bonne idée hier soir

15. Comment amer, mon doux

16. Merry-Go-Run-Around (avec Bob Hope et Bing Crosby)

17. C’est parce que nous sommes amoureux (avec Jimmy Rowles) *

18. Météo pastèque (avec Bing Crosby)

19. Fleurs de lune

20. Pablo Pasablo

21. La possibilité est là (avec Bing Crosby)

22. Je suppose que je rentrerai chez moi (cet été)

23. Bouquet of Blues

24. C’est lui là-bas

25. Chanter (parce qu’il veut chanter) *

26. Ce boursier est un ami de l’homme *

27. Jim Dear *

28. Old Trusty *

29. Qu’est-ce qu’un bébé? *

30. La La Lu *

31. Bella Notte *

* Co-composé par Peggy Lee