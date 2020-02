La combinaison parfaite de magie, musique et nature a été vécue à Bahidorá 2020

Que vous soyez un vieil homme ou un nouvel ami de Carnival, la fête commence à partir du moment où vous mettez votre maillot de bain dans votre valise. Et est-ce à deux heures et demie de la ville de Mexico, Las Estacas se transforme pour recevoir les amateurs de musique, de magie et de nature. De l’entrée à Bahidorá, qui donne naissance à un espace alimentaire et à la scène El Umbral, vous pouvez vous rendre compte que le détail de tout ce que la production fait est quelque chose de très important pour eux.

Il n’y a pas d’espace mal pensé pour le confort et le plaisir de tous les participants. Juste là, parmi le premier vendredi matin, Nicole Misha et Theo Parrish lanceraient des sets très spéciaux pour ceux qui les exhortaient à mettre leurs jambes à danser.

Marcher parmi les arbres et les plans d’eau, de l’autre côté d’un petit pont et de petits escaliers pour rater l’île B nous accueillerait dans un cadre esthétiquement magnifique, et avec deux des meilleurs actes de musique électronique émergente du moment: le producteur brésilien EXZ et la région rodérique.

EXZ a été présenté pour devenir l’une des surprises les plus agréables de tout le festival. La fusion des rythmes électroniques avec des instruments acoustiques et l’exploration entre des tons et des mélodies qui se contrastent pour trouver des similitudes et apprécier leurs différences, ont fait de leur ensemble l’un des plus beaux que Carnival verrait.

Pour clore avec une ligne parfaitement soignée sur l’île B, Roderic prendrait les commandes de la platine et présenterait, parmi beaucoup de génie, son dernier LP Laberino. Contrairement à It All Depends, Labyrinth met les sons organiques en arrière-plan pour donner de l’espace à la technologie. Des lignes de basse fortes, des rythmes percutants et des synthétiseurs saturés, ont fait de votre set un parfait pour commencer trois jours de grande musique.. Le vendredi soir sera toujours celui qui vous rappellera que la danse enveloppée dans un environnement naturel est l’une des meilleures expériences qui puisse exister.

La seule bonne chose que le vendredi soir soit terminé, c’est qu’il est interrompu par les rayons de lumière qui donnent vie au plus grand carnaval du Mexique. Ils donnent vie à la magie du samedi. Ils donnent vie aux plans d’eau entourant le festival, quatre scènes pleines de musique pour l’âme, différentes activités pour tous les goûts et des centaines de nouvelles expériences, peu importe combien de fois vous y êtes allé.

En commençant par “Morenita”, les frères Sotomayor commenceraient un set pour combiner le meilleur de leurs deux premiers disques Wild et Conquering avec le nouveau de leur récent projet Origins. Devant un soleil qui frappait fort dans le dos, la sueur s’est rencontrée sur la scène principale pour la première fois tout au long du Carnaval. De là, il n’y avait plus que de bonnes vibrations, beaucoup de fêtes et de bons amis.

L’une des choses qui fait que Bahidorá se démarque de tout autre festival au Mexique, c’est le nombre de propositions qu’il propose de passer la journée. Du circuit d’art, des activités proposées par le forum des lanternes, sa délicieuse cuisine, le spa pour se détendre avant le coucher du soleil, le marché, les piscines et le coup de coeur de tous: la rivière. Chacun a la possibilité de profiter de Bahidorá comme bon lui semble. Il vaut mieux vibrer et aimer. Au final, c’est une communauté de milliers de personnes qui partagent le même amour pour la musique live, la fête et la danse.

Si quelque chose m’a vraiment surpris, c’est que partout où mes pieds m’ont emmené, j’ai trouvé une excellente musique. Funk, électronique, house, salsa, cumbia et electrocumbia, reggaeton, tout était là pour vous faire danser. Quels que soient les rythmes que votre corps aime danser, tout le monde a trouvé quelque chose pour continuer à bouger le corps. Et mieux encore, quand ce moment est venu où votre corps a demandé une pause, vous avez réalisé que vous étiez dans une oasis parfaite pour vous détendre.

Après des centaines d’histoires données par les rayons du soleil qui ont illuminé le paradis de Las Estacas, la nuit commencerait à tomber au rythme de l’un des actes les plus énergiques que tout le festival verrait. Channel Three sortait pour donner une émission dans tous les sens du terme. Trébucher sur la danseuse et productrice Channel Three trouve un trésor. Ses bases électroniques parfaitement combinées avec une sorte de hip-hop / rap et de danse du plus haut niveau, ont fait de sa présentation la plus incroyable qu’on puisse voir.

Après Channel Three, il était temps de voir le duo d’électronique cubain Pauza sur la scène Doritos. Connaisseurs et étrangers surprenants, Paulina et Zaira donneraient un superbe set de danse et une très grande qualité. Pour aussi se reposer les jambes, il y avait des activités de luxe pour changer le rythme du festival. Le mur d’escalade Doritos était le préféré de tous. Là, des centaines de personnes ont été mises au défi de voir si elles pouvaient se jeter pour grimper au mur au rythme de la meilleure musique.

Après Pauza, il serait temps de voir le producteur Goldlink pour la première fois au Mexique. Avec une très bonne présentation, il apprécierait toute la scène de Sonorama avec son rap électronique, y compris ceux qui sont arrivés tôt pour voir les rythmes sereins d’Erykah Badu en premier.

Après Goldlink et 40 minutes d’attente, ils nous ont annoncé qu’en raison de certains problèmes, Erykah Badu serait retardée de 40 minutes. Quelque chose qui n’a vraiment pas causé le moindre inconfort que le carnaval continuait de se produire. Certains ont profité de l’occasion pour se reposer, d’autres pour manger, et certains avec beaucoup d’énergie ont profité de l’occasion pour continuer à passer aux rythmes de Chaos In The CBD.

A dix heures du soir, la scène principale s’allumait pour démarrer le moment le plus attendu de tous. Erykah Badu, également connue sous le nom de Badu Obrigada, sortirait avec une couche de couleurs et sa voix surréaliste pour envelopper le carnaval entier avec une ambiance douce mais puissante. Dans une mer de passages doux, naviguant entre néo soul, jazz, funk et même un peu de reggae, Badu donnerait au carnaval la présentation la plus intime de toutes. La reine de la néo-soul nous a montré pourquoi elle est une légende depuis 23 ans et pourquoi elle est considérée comme un tournant dans son genre.

Pour continuer avec le génie, le producteur David August sortirait avec un éclairage minimaliste pour donner un ensemble d’électronique contemporaine du plus haut niveau. Prenant tout pour des passages de danse et pour des moments d’ambiance, son concert était fait pour ceux qui aiment être patients et laisser voler leur imagination. Une fois de plus, David August a montré pourquoi il est au sommet de la musique électronique mondiale.

Bien que le samedi soit le jour où toutes les énergies sont épuisées, il semble que l’aube réapprovisionne tout le monde pour leur donner un deuxième ou un troisième air pour continuer à profiter du Carnaval. Le dimanche est une journée beaucoup plus calme mais tout aussi magique. Le soleil ouvre la voie à des rythmes funk et tropicaux d’actes tels que Barrio Lino et Sassy J pour prendre le soleil pour la dernière fois et pour que chacun puisse faire ses adieux sans dépression pour avoir laissé Bahidorá derrière.