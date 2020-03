La conférence de musique d’hiver est officiellement annulée … vous l’avez deviné

La Winter Music Conference de Miami est officiellement annulée en raison de problèmes de coronavirus.

Les organisateurs affirment que cette décision a été prise en raison de la déclaration par le gouverneur de Floride d’une urgence de santé publique. La Winter Music Conference était prévue du 17 au 19 mars et sera reportée plus tard.

“Après avoir passé les dix derniers mois à préparer l’événement avec notre équipe, nos panélistes et nos partenaires, nous sommes profondément déçus”, indique le communiqué. «Cependant, rien n’est plus important que la santé, la sécurité et le bien-être physique de nos participants et de nos employés.»

L’annulation de la Winter Music Conference n’est pas une surprise pour quiconque y prête attention. Ultra Miami est également annulé.

WMC est une affaire plus petite que Ultra Miami ou SXSW, mais il vaut mieux se méfier de la prudence. Les responsables du CDC affirment qu’il existe certaines incertitudes quant à la manière dont le virus COVID-19 peut se propager. Pour l’instant, WMC est provisoirement reporté, mais nous n’avons pas de nouvelle date pour le festival.

WMC a commencé en 1985 comme une conférence pour les artistes de musique de danse, les cadres et les amateurs. Des panels, des ateliers et des discussions ont été conçus pour aider les gens à s’introduire dans l’entreprise. La popularité de WMC a culminé dans les années 1990, engendrant finalement Ultra Miami et Miami Music Week comme ramifications.

Bien que WMC et Ultra Miami soient annulés, la Miami Music Week continuera. Jusqu’à présent, la seule partie qui annonce une annulation est Get Lost de Damian Lazarus. Cet événement devait avoir lieu dans un lieu inconnu à Hialeah. Cette ville a interdit les rassemblements publics en raison du coronavirus.

La ville de Miami Beach a déclaré qu’elle resterait ouverte aux touristes venant pour la Miami Music Week.

Cependant, on ne sait pas exactement combien de personnes sont prêtes à participer avec autant de directives de santé rejetées. Hier, nous avons rendu compte des difficultés d’Austin avec la nourriture stockée et les prix des hôtels. L’emblématique hôtel Driskill à Austin propose des chambres pour moins de 220 $ la nuit – du jamais vu pendant la semaine SXSW.