La conférence sur les collisions annule, émet des remboursements et devient complètement virtuelle

Collision Conference, un rassemblement annuel massif pour les professionnels et les startups technologiques, a annulé l’édition physique de son événement 2020 en réponse à l’épidémie de coronavirus (COVID-19) en cours. L’action se poursuivra cependant en ligne.

Dans un courriel détaillé envoyé ce matin, les organisateurs de l’événement ont indiqué avoir pris la décision «par prudence» et après avoir communiqué avec l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC). Notamment, la conférence sur les collisions se poursuivra, même si ses 30 000 participants et plus. Les détenteurs de billets pourront plutôt retransmettre l’événement en direct, qui a été surnommé Collision from Home.

Plus de 900 leaders de l’industrie, dont Uber CTO Thuan Pham, Reddit CTO Chris Slowe, et le fondateur de Buzzfeed Jonah Peretti, ont été invités à prendre la parole lors de la Collision Conference 2020, bien qu’il ne soit pas clair pour le moment si tous ces professionnels apparaîtront sur Collision from Home en direct.

Les laissez-passer 2020 des détenteurs de billets de la Collision Conference ont été automatiquement transférés à l’événement de 2021, qui doit avoir lieu à Toronto du 21 au 24 juin. Mais les détenteurs de billets peuvent également demander des remboursements via le site Web de Collision Conference, s’ils le préfèrent.

En 2018, la Collision Conference, issue du très populaire Web Summit, a déménagé de la Nouvelle-Orléans à Toronto. La ville canadienne est considérée par beaucoup comme le centre technologique à la croissance la plus rapide en Amérique du Nord.

De plus, la Collision Conference 2020 n’est pas le seul événement à avoir changé ses plans en raison des craintes de COVID-19; une multitude de festivals de musique et de concerts ont été indéfiniment reportés à cause du coronavirus.

Rien que jeudi, les dates des tournées Ultra Miami, Tomorrowland Winter et Slipknot en Asie ont été annulées; Apple, Netflix et IBM se sont également retirés du prochain méga festival SXSW.

Les autorités de Toronto ont confirmé deux nouvelles infections à COVID-19 plus tôt dans la journée; les deux victimes ont récemment voyagé à l’étranger (en Iran et aux États-Unis), et l’une aurait utilisé les transports en commun de la ville quelques jours avant d’être diagnostiquée. Cependant, les responsables de la santé ont souligné que le risque global de propagation de l’infection reste faible. Comme pour la plupart des cas antérieurs de COVID-19 au Canada, les parties touchées sont isolées de leur domicile.

Hier, la première infection à COVID-19 à propagation communautaire au Canada – c’est-à-dire transmise à une personne qui n’avait pas récemment voyagé à l’étranger – a été signalée en Colombie-Britannique. Sept autres infections ont également été révélées dans la province.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a mis en œuvre un avis aux voyageurs mis à jour, exhortant les Canadiens à éviter de se rendre en Iran jusqu’à ce que l’épidémie de coronavirus se résorbe.

La nation islamique a eu du mal à contenir le COVID-19, et son nombre total d’infection – environ 3 500 cas – serait bien inférieur au chiffre réel. Près de 10% des membres du Parlement iranien sont descendus avec COVID-19, et plus de 50 000 des prisonniers de l’État ont été temporairement libérés afin d’empêcher l’épidémie de s’aggraver.