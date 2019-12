La consommation de musique indépendante a plus que doublé depuis 2015 sur Napster

Napster affirme que la croissance de la musique indépendante sur sa plate-forme a plus que doublé depuis 2015. 33% des 100 meilleurs artistes en streaming proviennent d'artistes indépendants et de labels.

Le rapport est anecdotique car il provient d'une seule plateforme, bien que cela commence à ressembler à une tendance plus large. Keola Kama, directrice des relations avec les labels et des licences de Napster, a fait l'éloge du point de données. "Nous sommes ravis de ces données et croyons que la tendance montre que Napster a une base d'utilisateurs unique qui cherche à approfondir la musique et est prête à explorer en dehors du courant dominant", a partagé Kama.

Les données de Napster pourraient faire écho à une tendance plus importante dans l'industrie qui s'infiltre depuis 2016. Selon un décompte du Worldwide Independent Network (WIN), les maisons de disques indépendantes représentaient 39,9% du marché mondial de la musique enregistrée en 2017. Cette année-là, indie les labels ont également connu une croissance de 11,3% sur un an.

C'est peut-être parfaitement logique. Il était une fois, les gens écoutaient plus de musique de grands labels parce qu’ils n’avaient pas autant de choix. De nos jours, une offre de musique plus accessible permet aux artistes indépendants de mieux se connecter avec les fans.

Les données de Napster semblent indiquer que la croissance de l'écoute de musique indépendante se poursuivra, même sur d'autres plateformes.

C'est peut-être parce que les artistes eux-mêmes semblent plus heureux avec les labels indépendants. Une enquête réalisée l'année dernière a révélé que 77% des artistes ont choisi de renouveler leurs contrats avec des labels indépendants. Merlin a constaté que «l'indice d'optimisme» parmi les Indes a également atteint son plus haut niveau cette année. 85% de ses membres étaient optimistes quant à l'avenir de leur entreprise.

Pays par pays, nous pouvons brosser un tableau de la fidélité des artistes avec les données de l'année dernière. L'Espagne avait le taux de fidélité des artistes indépendants le plus élevé avec 97%. Les États-Unis se classaient au dixième rang pour la fidélité des artistes indépendants à 84% en 2018. La Belgique était classée comme le pays ayant le plus faible niveau de fidélité des artistes indépendants, avec seulement 36% souhaitant renouveler leurs contrats.

