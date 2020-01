La Convention de Fairport trouve son son

Par l’admission du membre co-fondateur Ashley Hutchings, Convention de Fairport ne vivaient pas vraiment dans le monde populaire britannique quand ils ont commencé. La musique était dans leurs gènes, mais ils passaient plus de temps dans leurs années de formation à admirer le travail d’auteurs-compositeurs-interprètes nord-américains tels que Joni Mitchell et Leonard Cohen, tous deux rencontrés par Hutchings.

Leur premier album éponyme, enregistré fin 1967 et sorti en juin suivant, est apparu alors que le groupe faisait progresser sa réputation sur le circuit live. “Quand nous avons commencé en 67,” a dit Hutchings à cet écrivain dans le magazine Prog, “nous étions en quelque sorte en train de copier les Américains. C’est étonnant que nous ayons eu le succès que nous avons connu.

“Mais [influential BBC broadcaster] John Peel nous a soutenus, et beaucoup d’autres personnes, puis par le deuxième album – troisième album, certainement – nous commencions à devenir plus folkloriques. Il ne s’agissait certainement pas de “Sandy Denny a rejoint le groupe et soudain nous étions folks”, ou même Dave Swarbrick.

“Richard [Thompson] et Simon [Nicol] et moi-même, et au départ Judy Dyble, j’allais toujours dans des clubs folkloriques, cela faisait partie de l’ADN. Mais quand nous sommes arrivés à 69, il nous est apparu que nous ne pouvions plus continuer à être influencés par les Américains.

“D’ici là, j’avais rencontré les Byrds et parlé à Gram Parsons à Rome, alors qu’il venait juste de les rejoindre, et Le groupe, puis le sou a chuté avec nous tous: “Nous devons faire notre propre version de la musique historique”, et nous n’avons jamais regardé en arrière. «69 a été la grande année.»

Ce fut aussi, remarquablement, l’année des deuxième, troisième et quatrième albums studio de Fairport, dont nous nous concentrons sur ce que nous avons fait pendant nos vacances. Ce fut le premier disque à présenter les chants inoubliables de Denny et son ajout à leur vivier de talents de compositeur, et il vit le groupe évoluer vers les traditions folkloriques britanniques qui devinrent leur stock-in-trade.

La jolie «Fotheringay» de Denny a commencé la procédure, le nom qu’elle a utilisé dans la tenue éphémère qu’elle a présentée lors de son départ de Fairport. Des écrivains extérieurs étaient représentés – en fait, ils ont habilement couvert «Eastern Rain» de Mitchell et Bob Dylan«Je vais le garder avec le mien» – mais les six membres du groupe avaient tous des crédits d’auteur sur l’album, collectivement ou individuellement.

Le guitariste électrique et acoustique Richard Thompson, qui n’avait que 19 ans à la sortie du LP, a pesé trois chansons, dont celle qui reste la signature éternelle du groupe et qui se rapproche, “ Meet On The Ledge ”. deux autres avec des camarades de groupe et a été crédité, comme ils tous, sur deux pièces traditionnelles qu’ils ont mises à jour, dont l’infatigable «She Moves Through The Fair».

Le chanteur et percussionniste Iain Matthews et le batteur-percussionniste-violoniste Martin Lamble ont également écrit du matériel, et l’éducation rock’n’roll de Hutchings était évidente sur son «Mr. Lacey. “Le disque se terminait par le bref exposé de Nicol” End Of A Holiday “.

Il faudra encore quelques mois avant que Fairport ne devienne une présence au Royaume-Uni avec la suite, Unhalfbricking, mais ce que nous avons fait pendant nos vacances était un premier chapitre vital d’une histoire qui s’étend maintenant sur un demi-siècle.

