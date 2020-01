La corrosion de la conformité rend hommage à Reed Mullin: il était «un batteur badass»

Les autres membres de CORROSION DE CONFORMITÉ ont rendu hommage à leur batteur Reed Mullin, décédé le lundi 27 janvier. Il avait 53 ans.

Plus tôt dans la journée, le CORROSION DE CONFORMITÉ les réseaux sociaux ont été mis à jour avec le message suivant: “Un batteur badass: Roseau pourrait jouer tous les trucs en métal, les prises de cymbales, les rythmes de proto blast avec une seule pédale de basse. Il pouvait copier cent styles différents et les référencer à sa manière. Tout de Earl Hudson et Clive Burr à Neil Peart (RIP) à Mitch Mitchell et Bill Ward. De John Bonham à Phil Taylor et Nicko McBrain. Pendant qu’il créait son propre truc, des moments étranges et des rythmes polyrythmiques joués nonchalamment, des sections puissantes, simples et délibérées, toutes les possibilités étaient en fait possibles mais utilisées de manière réfléchie, au bon endroit, pour le bon effet, comme le chantait la chanson. . Musicalement, que demander de plus? “

Mullin, qui a cofondé CORROSION DE CONFORMITÉ en 1982 en tant que punk hardcore aux côtés du bassiste Mike Dean et guitariste Woody Weatherman, avait manqué un certain nombre de spectacles au cours des quatre dernières années en raison de divers problèmes de santé, y compris une crise liée à l’alcool qu’il avait subie en juin 2016.

L’été dernier, doyen dit que Mullin avait besoin “de prendre soin de lui et de se ressaisir” avant de rejoindre le groupe. “Et si cela arrive, la porte est ouverte pour lui,” Mike dit au “Talk Toomey” Podcast. “Et si ce n’est pas le cas, eh bien, c’est comme ça. Les gens doivent vouloir s’aider eux-mêmes. Vous ne pouvez pas simplement les pousser à obtenir de l’aide – ils doivent vouloir s’aider eux-mêmes.”

Quand Mullin a subi sa crise d’alcool il y a quatre ans, doyen a déclaré dans un communiqué que l’épisode avait été “précédé de niveaux prolongés, extrêmes et malsains de consommation d’alcool, ne prenant pas soin de lui et qui sait quoi d’autre”. Mike a poursuivi en disant que lui et ses camarades de bande “ne permettraient pas Roseau de continuer à se suicider sous notre surveillance. ”



