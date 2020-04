La cote de l’action Spotify a été abaissée au milieu de la baisse d’écoute de COVID-19

La société de banque d’investissement Raymond James a revu à la baisse sa note sur les actions Spotify (SPOT), en grande partie en raison de la baisse de popularité du streaming musical au milieu de la pandémie de coronavirus COVID-19.

L’analyste de Raymond James, Justin Patterson, a officiellement abaissé la note du géant du streaming musical de «Strong Buy» à «Market Perform». Dans son rapport, James a indiqué que les blocages généralisés, les commandes à domicile et les fermetures d’entreprises non essentielles affectent négativement la prévalence du streaming musical; de nombreux fans de musique avaient déjà diffusé des morceaux au gymnase, dans la voiture et au travail, par exemple.

De plus, l’analyste de Raymond James a déclaré que les taux de streaming de musique Spotify ont récemment chuté de deux chiffres aux États-Unis et dans d’autres pays, et que les podcasts reçoivent également moins d’attention qu’avant la crise des coronavirus. Les retards d’album et de tournée n’apporteront rien à Spotify, a noté Patterson.

De même, le rapport a souligné que certains utilisateurs de Spotify pouvaient passer à Amazon Music car ils s’appuient sur des haut-parleurs intelligents comme Amazon Alexa pour la diffusion de musique à domicile.

Le prix par action de Spotify a baissé (tout comme le marché global, bien sûr), mais la majeure partie de sa valeur pré-coronavirus est restée intacte.

Ce point est particulièrement important car la valeur de la société basée à Stockholm a bondi au cours du dernier trimestre de 2019, passant d’environ 113 $ par action en octobre à environ 155 $ par action en novembre. Ce prix a considérablement baissé à la mi-mars, mais oscille actuellement autour de 127 $ par action.

Les dirigeants de Spotify devraient remettre un rapport financier pour le premier trimestre 2020 dans la matinée du 29 avril. Au cours de l’appel de résultats correspondant, les hauts fonctionnaires répondront aux questions des investisseurs; les demandes peuvent être soumises sur Slido en utilisant le code #SpotifyEarnings.

Bien que le Dow Jones Industrial Average et le Nasdaq Composite ne soient pas encore revenus à leurs niveaux d’avant le coronavirus, ils ont enregistré de solides gains ces derniers jours, probablement en raison du plan de relance de 2,2 billions de dollars des États-Unis et des signes relativement encourageants de la bataille des coronavirus. .

En ce qui concerne ce dernier, le directeur des Centers for Disease Control (CDC), Robert Redfield, a déclaré aujourd’hui, lors d’une interview à la radio, que le respect généralisé des recommandations de distanciation sociale entraînera probablement beaucoup moins de victimes de COVID-19 que prévu.