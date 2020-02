La couverture nationale INXS ne nous déchire jamais pour les feux de forêt en Australie

Le National a publié son interprétation du tube classique d’INXS, «Never Tear Us Apart», qui figure également sur Songs For Australia – un album de compilation de reprises d’actes australiens qui bénéficiera aux efforts de réhabilitation du pays ravagé par le feu. Pilotée par la chanteuse folk-pop australienne Julia Stone, la compilation est prévue pour une sortie numérique et physique le 12 mars via BMG.

La version de Never Tear Us Apart du groupe indépendant de l’Ohio remplace la signature staccato d’INXS des synthés à cordes avec programmation de batterie, bien que le groupe essaie de rester fidèle à la piste originale. La partie guitare arrive juste après le premier refrain, et tandis que le groupe injecte des cors dans la chanson d’amour, les guitares prennent une position centrale pour remplacer le solo de saxophone original de Kirk Pengilly. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

L’album, qui a été finalisé dans environ deux mois, a commencé comme “un sentiment de tristesse et d’impuissance”, a déclaré Julia Stone à Rolling Stone. Elle travaillait avec le collaborateur, interprète et producteur national Thomas Bartlett (Sufjan Stevens, St. Vincent) à Londres lorsque le projet a vu le jour.

Alors que les incendies faisaient rage, Julia Stone a joué son morceau préféré – «Les lits brûlent» de Midnight Oil – et l’inspiration a frappé. Bartlett a suggéré de l’enregistrer le lendemain à la recherche d’une expérience cathartique. La couverture de Stone de «Beds Are Burning», écrite il y a 33 ans sur les droits fonciers autochtones, est incluse dans le set. Elle a commencé à explorer les informations relatives à l’inattention à la sagesse indigène sur la gestion des terres en Australie. «Si ces informations n’avaient pas été ignorées, cette crise aurait pu être moins dommageable», dit-elle.

Le National faisait partie d’une poignée d’actes internationaux qui ont sauté sur l’idée de contribuer. Le chanteur Matt Berninger a été le seul à suggérer le choix INXS, et Stone a été immédiatement vendu. «Matt est revenu directement vers moi après avoir présenté l’idée du disque», explique Stone. «Il était tellement ravi d’avoir l’occasion d’aider.»

Le produit des ventes et des flux du record ira à de nombreuses organisations, dont SEED, Firesticks Alliance, Landcare, Emergency Leaders for Climate Action, Wild Ark et NSW Rural Fire Service. Tous les profits donnés à Arche sauvage va à ce qui est nécessaire sur le terrain. Quant aux dirigeants d’urgence pour l’action pour le climat, «ils essaient de faire ce que le gouvernement devrait faire», dit Stone. «Ils ont créé un sommet sur les feux de brousse pour faire des plans pour un avenir où nous pouvons faire de notre mieux pour éviter la répétition de ces dommages et dévastations extrêmes.»

