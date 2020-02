La couverture nationale INXS “Never Tear Us Apart”: Écoutez

Le National a couvert «Never Tear Us Apart» d’INXS pour une nouvelle compilation de secours sur les feux de brousse australiens. Écoutez ci-dessous.

L’auteur-compositeur et musicien australien Julia Stone dirige la nouvelle compilation Songs for Australia, qui sortira numériquement le 5 mars via BMG. L’album bénéficiera à ceux “qui travaillent à créer un meilleur avenir pour le pays et à aider à reconstruire pendant et après la crise des feux de brousse”, selon un communiqué de presse. Les fonds récoltés seront versés aux organisations suivantes: Firesticks, Landcare Australia, SEED, Emergency Leaders for Climate Action, WildArk et NSW RFS.

En plus du National, Songs for Australia comprend Kurt Vile (couvrant «Stranger Than Kindness» de Nick Cave), Joan en tant que policière, Sam Amidon, et plus encore. Ci-dessous, regardez la vidéo «Les lits brûlent» de Julia Stone et faites défiler vers le bas pour la couverture de Songs for Australia.

“Je ne pouvais pas croire les réponses que j’obtenais”, a déclaré Stone dans un communiqué de presse. «J’ai reçu les réponses les plus réconfortantes des artistes les plus grands et les plus occupés du monde. La plupart de ces artistes ont fait des tournées ici, ont de la famille ici, des amis ici, ont vécu ici ou ont passé du temps ici. Tout le monde a de si bons souvenirs de ce pays et le voir en flammes a brisé le cœur de chacun. J’ai souvent eu la réponse que les gens étaient si heureux d’avoir la possibilité de faire quelque chose. Tout le monde se sent impuissant dans des moments comme celui-ci. »

