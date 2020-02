La couverture nationale “Never Tear Us Apart” par INXS pour une bonne cause

Sans aucun doute l’une des nouvelles qui a marqué 2019 et avec laquelle nous avons commencé cette année a été les incendies en Australie, qui ont dévasté d’énormes hectares dans tout le pays et sur tout ce territoire, plusieurs espèces d’animaux ont perdu leur maison. Depuis lors, tous les Australiens ont uni leurs forces pour tenter de récupérer tout ce qu’ils ont perdu, y compris des artistes et bien sûr des musiciens comme Julia Stone, qui ont réuni des artistes comme The National, Damien Rice et Kurt Vile pour une bonne cause.

Il se trouve qu’il y a quelques jours, chanteur de blues-folk a annoncé la sortie d’un album de charité appelé Chansons pour l’Australie, avec lequel ils cherchent à collecter de l’argent pour aider les différentes fondations du pays. En plus d’être un album avec cause, le concept que Julia a conçu pour le rendre plus attrayant était frappant, Il a appelé toute cette nouvelle génération de musiciens pour couvrir des chansons d’artistes légendaires australiens tels que Nick Cave, SIA, Gotye et bien sûr INXS.

De ce disque, nous avons déjà entendu la version que Julia Stone a faite de “Beds Are Burning” de Midnight Oil, mais maintenant nous pouvons enfin entendre la couverture que The National a composée pour un classique d’INXS, “Never Tear Us Apart”, avec laquelle les Australiens ont conquis le monde entier. Bien qu’ils aient eu la liberté totale de faire ce qu’ils voulaient avec cette chanson, Matt Berninger et compagnie respectaient pleinement le groupe.

Cependant, il semble qu’il pourrait se faufiler dans la liste des chansons de Trouble Will Find Me, ce qui a du sens puisque dans le rôle original d’INXS il y avait déjà ce sweet spot mélancolique qui vient de frapper la vague sonore de The National, très différent du funk en cuir noir qu’ils nous ont montré dans “Need You Tonight”, bien que Les manœuvres sur scène de Matt Berninger ressemblent un peu aux mouvements de Michael Hutchence dans la vidéo de cette chanson.

Jugez par vous-même et Cochez ci-dessous la couverture The National réunie pour “Never Tear Us Apart”: