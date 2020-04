La création malveillante se sépare du chanteur / guitariste Lee Wollenschlaeger et du batteur Phil Cancilla

CRÉATION MALEVOLENTE s’est séparé du batteur Phil Cancilla et chanteur / guitariste Lee Wollenschlaeger et les a remplacés par Ronnie Parmer et Ryan Taylor, respectivement.

Les vétérans du death metal en Floride ont annoncé les changements de composition dans un article sur les réseaux sociaux plus tôt dans la journée. Ils ont écrit: “Nous avons quelques choses à annoncer: d’abord sur la liste, nous avons dû nous séparer Phil Cancilla en raison de problèmes familiaux et de problèmes internes qui nous étaient imprévus à l’époque.

“Cela étant dit, nous sommes heureux d’annoncer l’ajout de Ronnie Parmer sur des tambours. Il a joué dans ANGELCORPSE et joue dans AMON, BRUTALITÉ et TEMPLE DE PERDITION pour n’en nommer que quelques-uns. C’est un batteur tueur et un grand mec avec qui tourner. Nous sommes très heureux de l’avoir à bord avec nous!

“Vient ensuite le départ de Lee au chant et à la guitare. On sent qu’on a écrit un album qui tue avec Lee mais il y a de nombreuses raisons pour lesquelles nous sommes arrivés à cette décision. L’un étant la distance, un autre étant de multiples problèmes de visa qui nous ont amenés à annuler des spectacles en Europe et en Amérique du Sud lors de ces dernières tournées.

“Lee est un grand mec et nous ne lui souhaitons que du succès dans le futur.

“Nous avons cherché son remplaçant plus près de chez nous et sommes très heureux d’annoncer que Ryan Taylor anciennement de SOLSTICE, THRASH OR DIE & Actuellement en BODY BLOW prendra ces fonctions!

“Nous souhaitons aux deux Phil Cancilla et Lee Wollenschlaeger les meilleurs et les remercier pour tout ce qu’ils ont contribué au groupe dans leur temps avec nous. Nous espérons qu’ils continueront à poursuivre la musique et nous soutiendrons tout groupe ou projet dont ils décideront de faire partie.

“Maintenant, avec tous les membres résidant en Floride, nous pensons que cette composition est enfin solidifiée et nous pouvons maintenant aller de l’avant pour travailler au prochain MC album. Nous espérons que ce virus disparaîtra bientôt et nous pourrons revenir à notre calendrier de tournées pour la fin de cette année. Pour l’instant voici une petite vidéo de SOLSTICE quand Ryan et Josh étaient dans le groupe pour vous donner une idée de ce qui vous attend. Nous avons hâte de vous voir bientôt et de détruire tous les spectacles sur notre chemin !!! Restez en sécurité là-bas et gardez vos oreilles à l’écart MC musique bientôt !!! “

Taylor a confirmé son ajout à CRÉATION MALEVOLENTE, écrivant dans un article sur les réseaux sociaux: “Ici pour annoncer que j’ai occupé le poste de guitare / chant pour CRÉATION MALEVOLENTE. Je veux d’abord dire que j’ai l’intention de faire non seulement le groupe, mais mon ami Bret Hoffmann rien que la plus grande justice, tout en jetant mon propre style et ma propre saveur dans le mélange. C’est un honneur de monter à bord avec un grand groupe et de grands amis. Une fois que la crise que nous traversons est terminée, attendez-vous à nous voir sur la route et à chercher une nouvelle CRÉATION MALEVOLENTE album qui sortira l’année prochaine via Century Media Records. “

CRÉATION MALEVOLENTEdernier album de, “La 13e bête”, a été publié en janvier 2019 via Century Media. C’était le seul disque du groupe à présenter Cancilla et Wollenschlaeger.



