La crise existentielle de Justin Bieber emmène sa musique vers de nouveaux domaines

Justin Bieber est probablement la popstar masculine la plus reconnaissable aujourd’hui. Dès l’instant lointain, nous l’avons rencontré pour sa présentation en tant qu’enfant vedette derrière un piano, et avec les vidéos de couverture faites maison, il n’a cessé de s’engager dans la conversation année après année et disque après disque.

En pleine tournée mondiale, Justin a eu une crise et a décidé de l’annuler, il est donc entré dans une scène introspective, face à son prochain album. Avoir vingt-cinq ans et exercer une telle pression sur lui pendant des années l’avait finalement brisé. Maintenant, il présente Changes comme un album et une docuserie, en collaboration avec YouTube. Bieber cherchera-t-il maintenant à quitter la gloire et les stades bondés?

Sa femme Hailey a une grande influence sur les messages contenus dans Changes, avec des lettres sur l’amour inconditionnel, habituel et même rédempteur. En dehors de l’image du briseur de cœur ou de l’illusionniste, Justin écrit pratiquement une lettre d’amour (très approprié à la date de sortie) au format cloud rap, dans le cadre de la production de Poo Bear, The Audibles, Boi-1da et autres, dans le label de rap emblématique Def jam.

Le genre dans lequel Bieber travaille maintenant est léger, mais il est possible qu’il n’ait pas beaucoup de reflets, en raison de l’homogénéité qui prévaut chanson après chanson. C’est ce dont souffre l’album, car il n’y a pas de moment qui pose un changement, jusqu’à ce que “Forever” arrive, avec Post Malone et Intelligent, pour changer un peu le tempo et les éléments de piste.

Ce cinquième album est de l’air frais pour Justin, s’éloignant de tout élément qui sonne comme EDM, et même, on pourrait dire qu’il ne cherche pas à être placé sur des décomptes hebdomadaires ou sur des listes de streaming. Au contraire, Changes est un album pour lui, dans lequel Love Hope, contrairement à certaines chansons passées qui sonnaient brûlantes (Love Yourself ou What Do You Mean?).

Des morceaux comme “Second Emotion”, avec Travis Scott, le présentent comme un chanteur pop qui rappe, même avec les aigus et les faussets qui caractérisent la voix de Bieber, alors, Bieliebers, détendez-vous et profitez de son idole dans un nouveau format.

Les collaborations semblent bonnes avec le genre dans lequel l’album se déroule, sans tomber en panne, et la collaboration avec l’excellent Kehlani se démarque, dans le seul dialogue entre homme et femme, une possibilité que nous aurions aimé explorer un peu plus. Lorsque les deux voix se rencontrent, elles brillent dans l’un des meilleurs moments des 16 chansons.

Ayant atteint le sommet auparavant, Bieber ne montre plus cette précipitation pour créer un chœur extrêmement collant ou viraliser son image, et le transmet dans des morceaux détendus, tels que ETA, Changes et That’s What Love Is, des coupes acoustiques dans lesquelles il est sincère dans un format qui se passe très bien, pour ne pas inonder complètement le cloud rap.

Sans revendications majeures et assez zen, Justin est extrêmement excité. Nous pouvons déjà écouter des chansons comme «Confirmation» lors d’un mariage. S’ils voulaient un album ringard à cette date, ce garçon de 25 ans, juste marié, leur apporte ce qu’ils recherchaient.

Liste des pistes

1. «Tout autour de moi»

2. «Régulier»

3. «Venez autour de moi»

4. «Intentions» (ft. Quavo)

5. “Délicieux”

6. «Disponible»

7. «Forever» (ft. Post Malone & Clever)

8. «Over over» (ft. Lil Dicky)

9. «Sortez-le de moi»

10. «Deuxième émotion» (ft. Travis Scott)

11. “Get Me” (ft. Kehlani)

12. «ETA»

13. «Changements»

14. «Confirmation»

15. “C’est ça l’amour”

16. «Au moins pour l’instant»

17. “Yummy (Summer Walker Remix)”