La croissance explosive de TikTok continue – 2 milliards de téléchargements et de comptage

Les téléchargements de TikTok ont ​​dépassé les 2 milliards le trimestre dernier après avoir rapidement étendu sa base d’utilisateurs en mars.

La croissance rapide de TikTok se poursuit au milieu de l’enquête américaine sur la censure et les problèmes de confidentialité. Deux branches de l’armée américaine ont interdit l’utilisation de l’application sur les appareils émis par le gouvernement.

En mars, les téléchargements de TikTok ont ​​dépassé 12 millions de nouveaux utilisateurs aux États-Unis au début de la fermeture du coronavirus. TikTok rejoint une poignée d’applications à travers le monde qui ont atteint 2 milliards de téléchargements.

Facebook, WhatsApp, Instagram et Messenger (tous les services appartenant à Facebook) sont les quatre autres applications pour réaliser cet exploit. Il ignore également les applications Google comme Gmail et YouTube – qui sont préinstallées sur tous les appareils Android.

L’application est également la plus populaire sur les téléphones Android, qui représentent 75,5% de tous les téléchargements. Ce n’est pas trop surprenant, cependant – la Chine et l’Inde fonctionnent principalement sur Android.

La nouvelle mesure de 2 milliards de téléchargements intervient cinq mois seulement après que TikTok ait atteint 1,5 milliard de téléchargements.

Fin mars, TikTok a été téléchargé plus de 315 millions de fois, surpassant toute autre application. Il a également dépassé les propres meilleurs téléchargements précédents de TikTok de 205,7 millions au quatrième trimestre 2018. WhatsApp est la deuxième application la plus téléchargée, et elle n’a dépassé que 205 millions de téléchargements au cours du même trimestre.

La masse de nouveaux utilisateurs signifie que la valeur de TikTok en tant que générateur de revenus augmente également. Les utilisateurs ont dépensé environ 456,7 millions de dollars pour TikTok, contre 175 millions de dollars il y a seulement cinq mois. Les dépenses aux États-Unis sont d’environ 86,5 millions de dollars, ce qui fait des États-Unis leur deuxième marché en importance. Environ 72,3% de toutes les dépenses dans TikTok se produisent toujours en Chine.

Il convient de noter que SensorTower a quelques mises en garde concernant ces statistiques de téléchargement. La firme d’analyse note que TikTok s’est engagé dans «de grandes campagnes d’acquisition d’utilisateurs». Malgré cela, la hausse des téléchargements en mars a été renforcée par le verrouillage du coronavirus dans une grande partie du monde.