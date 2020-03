La date de David Gray Liverpool est-elle reportée? Voici ce que nous savons – HITC

Les fans se demandent si le concert de David Gray Liverpool et d’autres dates auront lieu.

Dans des moments comme ceux-ci, la musique est plus importante que jamais.

En raison des circonstances actuelles, le public a été invité à éviter tout contact non essentiel, Boris Johnson s’exprimant dans un communiqué: «Nous avons besoin que les gens commencent à travailler à domicile où ils le peuvent. Et vous devez éviter les pubs, les clubs, les théâtres et autres lieux de ce type. »

Les mises à jour arrivent épaisses et rapides, nous informant des endroits qui ferment leurs portes. Récemment, des chaînes de cinémas telles que Cineworld et Odeon ont confirmé des fermetures temporaires conformément aux directives du gouvernement.

Inévitablement, ceux qui ont réservé des vacances sont inquiets, tout comme ceux qui ont des billets de concert qu’ils ont achetés à l’avance.

Déjà, de nombreux musiciens ont informé les fans qu’ils reporteraient leurs concerts à une date ultérieure. Beaucoup de ces annonces sont pour des concerts tout au long de la ligne, mais avec la tournée anniversaire de l’échelle blanche de David Gray, il n’y a pas eu beaucoup de préavis…

Le chanteur britannique David Gray se produit lors d’un concert à la Passionskirche le 5 décembre 2016 à Berlin, en Allemagne.

Le spectacle de David Gray Liverpool est-il reporté?

Oui, le spectacle de David Grey Liverpool a été annulé et les organisateurs sont en train de trouver comment reprogrammer.

Bien sûr, ce n’est pas seulement la date de Liverpool, mais toute la tournée.

Dans une déclaration sur Twitter [see below], David a déclaré: «Bonjour à tous, en raison des restrictions mises en place pour aider à lutter contre la pandémie actuelle de coronavirus, nous allons devoir suivre les conseils du gouvernement et reporter toutes mes dates au Royaume-Uni, en Irlande et en Europe. Nous examinons actuellement de nouveaux horaires et fournirons des détails lorsque nous les aurons. »

Le concert de Liverpool devait avoir lieu le vendredi 20 mars 2020 au M&S Bank Arena.

David Gray aborde l’avenir

Plus sur la page M&S Bank Arena, ils ont inclus une déclaration de David, dont certains ont été inclus dans le tweet ci-dessus.

Cependant, cela pèse également sur l’avenir, avec la déclaration complète qui se lit comme suit: «En raison des restrictions mises en place pour aider à lutter contre la pandémie actuelle de coronavirus, nous allons devoir suivre les conseils du gouvernement et reporter toutes les dates au Royaume-Uni, en Irlande et en Europe. sur la prochaine tournée anniversaire de l’échelle blanche. Nous recherchons actuellement une autre planification et fournirons de plus amples détails au fur et à mesure que nous les aurons. »

Il a poursuivi: «L’année à venir promet d’être une période extrêmement difficile au cours de laquelle les valeurs humaines fondamentales de compassion, de solidarité et de générosité vont être plus importantes que jamais. Merci à tous pour votre patience et votre compréhension. Prenez soin les uns des autres. Amour et meilleurs voeux, Dave. “

Cela vaut vraiment la peine de le suivre sur Twitter pour d’autres mises à jour, avec des informations sur les dates potentielles et les remboursements en cours d’évaluation.

