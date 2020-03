La date de sortie de “Beastie Boys Story” est reportée en raison d’un coronavirus

Alors que les fans se préparaient à regarder le documentaire réalisé par Spike Jonze, Beastie Boys Story, la sortie en salles du film a été reportée en raison de la pandémie de COVID-19.

La bande-annonce officielle est tombée il y a moins d’une semaine, le film devant sortir en salles IMAX le 2 avril, avant les débuts de l’Apple TV + le 24 avril.

Bien qu’une nouvelle date de sortie en salle n’ait pas encore été confirmée, IMAX a annoncé que le film sera toujours disponible en streaming sur Apple + le 24 avril.

“Compte tenu de la pandémie de COVID-19, la sortie en salles de Beastie Boys Story est reportée à une date ultérieure, qui sera annoncée le plus tôt possible”, a tweeté IMAX hier soir.

Suite à la nouvelle du retard du film, les Beastie Boys ont répondu sur les réseaux sociaux en écrivant: «Veuillez rester en sécurité et restez à l’écoute pour plus d’informations».

Le film a été annoncé pour la première fois en janvier en grande pompe, Jonze et le groupe partageant le synopsis officiel.

«Apple et IMAX sont fiers de présenter Beastie Boys Story dans l’expérience IMAX. Cet événement en série limitée comprend une version spéciale IMAX du film, où Beastie Boys Mike Diamond et Adam Horovitz vous racontent une histoire intime et personnelle de leur groupe et 40 ans d’amitié dans cette expérience documentaire en direct réalisée par leur ami et collaborateur de longue date, cinéaste Spike Jonze. Un Apple Original. “

Le film devait être présenté dans la foulée du 26e anniversaire de la sortie de l’album n ° 1 de Beasties en 1994, Ill Communication, et marquer leur réunion avec le réalisateur plus de 25 ans après avoir collaboré à la vidéo emblématique de leur single, ” Sabotage’. L’idée originale du film est née de la collaboration de Diamond (alias Mike D) et Horowitz (alias MCA) sur le Beastie Boys Book qui a été publié en octobre 2018.

Beastie Boys Story devait également faire sa première mondiale au SXSW avant l’annulation du festival.

Visitez le site officiel IMAX pour les détails des billets et des remboursements.