La date de sortie de la prison de Tekashi 6ix9ine est fixée au mois d’août: rapport

La date de libération de la prison de Tekashi 6ix9ine a été officiellement fixée au 2 août 2020, selon des rapports complexes. En décembre dernier, le rappeur de New York a été condamné à 24 mois de prison, dont 13 mois de prison. Pitchfork a contacté les avocats de 6ix9ine pour des commentaires et plus d’informations.

6ix9ine a été arrêté en novembre 2018 pour des accusations de racket fédéral et d’armes à feu. En février 2019, il a plaidé coupable à neuf chefs d’accusation dans l’affaire fédérale – y compris des accusations de complot de racket, de multiples infractions avec des armes à feu et de trafic de stupéfiants. Le rappeur a commencé à coopérer avec les procureurs presque immédiatement après son arrestation, témoignant par la suite contre les membres présumés de Nine Trey Gangsta Blood, Aljermiah «Nuke» Mack et Anthony «Harv» Ellison. Mack a finalement été reconnu coupable de complot de racket et de complot en vue de distribuer des stupéfiants; Ellison a été reconnu coupable de complot de racket et d’enlèvement de 6ix9ine.

À la suite du témoignage du rappeur, les procureurs fédéraux ont donné au juge une recommandation officielle de condamner 6ix9ine à une peine réduite. Les procureurs ont félicité le rappeur pour avoir offert un «aperçu critique» qui a aidé le gouvernement à obtenir «des condamnations en temps opportun pour tous les accusés».

Lors de sa condamnation, le juge a invité une femme à parler dans la salle d’audience. Elle avait été abattue lors d’une attaque de juillet 2018 ordonnée par 6ix9ine. “Je veux juste dire que j’ai des cicatrices sur le dos, j’ai des cicatrices sur mon genou, j’ai des cicatrices sur mon pied”, a-t-elle déclaré. “Je suis encore en physiothérapie … Je veux qu’il s’excuse pour ce qu’il a fait.”

Juste avant sa condamnation, 6ix9ine s’est entretenu avec des larmes dans la salle d’audience, s’adressant à la femme en question et parlant de rencontrer deux jeunes fans atteints d’un cancer en phase terminale par le biais de la Fondation Make-A-Wish avant son arrestation. «J’ai échoué ces enfants», a-t-il dit. “J’ai échoué des millions d’enfants et mes propres enfants, deux belles filles à qui je n’ai pas parlé depuis que je suis ici.”

