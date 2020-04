La débâcle Weeknd et Usher «Climax», résumée

The Weeknd a été présenté sur la dernière couverture de Variety après la sortie récente de son nouvel album, After Hours. Dans l’interview de Variety’s Jem Aswad publiée hier (8 avril), la chanteuse parle longuement du nouvel album.

Au milieu de la conversation relativement typique d’un cycle d’albums sur les influences et sur les chansons individuelles, un petit échange sur sa compatriote pop star Usher a déclenché des discussions sur les réseaux sociaux. Il apparaît alors que le Weeknd discute du hit produit par Diplo d’Usher “Climax” de 2012, qui est sorti quelques mois après que le Weeknd ait été acclamé pour la première fois avec ses mixtapes Trilogy. Voici la citation de l’interview de Variety:

«J’ai entendu« Climax », cette chanson d’Usher, et je me suis dit:« Putain de merde, c’est un

Weeknd. “C’était très flatteur, et je savais que je faisais quelque chose

à droite, mais je me suis aussi mis en colère. Mais plus je vieillissais, j’ai réalisé que c’était un

bonne chose.”

Le jour où l’interview a été publiée, un débat sur Internet s’est ouvert pour savoir si la chanson Usher était influencée par le Weeknd. Pendant ce temps, Usher et son collaborateur régulier Eric Bellinger ont publié le «Climax Challenge» sur Instagram. Bellinger a directement mis au défi le Weeknd de chanter la chanson lui-même, et peu de temps après, Usher s’est filmé en train de la chanter en étant couché dans son lit. Il n’a fait aucune mention du Weeknd ou de quelqu’un d’autre dans la vidéo.

Cet après-midi, Diplo a déclaré que le Weeknd avait peut-être été une influence pour lui lors de la création de la chanson. “La production sur Climax se prête à l’ère House of Balloons [the Weeknd]», A tweeté Diplo. «Quand j’ai entendu ces premiers disques, ils m’ont époustouflé – émouvants dans leurs silences, et une voix iconique spacieuse qui se sentait uniquement sur Internet. l’idée de R&B ayant des bords sombres était ce que je voulais apporter [Usher]. “

Ariel Rechtshaid, qui a également travaillé sur la piste avec Diplo et Usher, avait sa propre perspective sur l’idée que le Weeknd avait influencé la chanson. “Je tweete ceci avec le plus grand respect pour toutes les parties concernées”, a-t-il écrit. “Climax a été inspiré dans la pièce sans aucune influence extérieure subconsciente ou consciente.”

Plus de 24 heures après la fin de l’interview, le Weeknd a tenté de clarifier sa position sur Usher et la chanson de 2012 «Climax». “Bien sûr, les médias font exploser les choses et les mettent hors contexte”, a-t-il écrit. “Usher est un roi et toujours une inspiration, donc c’était flatteur d’entendre ce que lui et Diplo ont fait à l’apogée.”

À ce jour, Usher n’a fait aucun commentaire direct sur la question. Il a cependant tweeté ce qui suit peu de temps après:

Have you ever seen the moon bark back at the dog? — Usher Raymond IV (@Usher) April 9, 2020

Écoutez «Climax» ci-dessous.

.