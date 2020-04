La démo de Jeff Loomis d’Arch Enemy montre sa guitare Kelly Signature de la série Pro de Jackson (vidéo)

Une nouvelle vidéo dans laquelle ENNEMI JURÉ guitariste Jeff Loomis décompose l’inspiration et les caractéristiques de son modèle effronté USA Signature Jeff Loomis Kelly – du logo chromé unique à ses micros Seymour Duncan Blackouts – peut être vu ci-dessous.

Imitant le chantournage rapide de ses idoles de guitare, Loomis a éclaté pour la première fois sur la scène musicale dans son État d’origine du Wisconsin à l’adolescence. Après avoir été couronné vainqueur d’un concours Guitar Wars et d’une bataille des groupes avec son premier groupe, FEAR-TECH, Loomis a décroché une audition avec MEGADETH. Alors âgé de seulement 16 ans, il a été jugé trop jeune pour se joindre à lui et a ensuite élaboré un style de jeu complexe qui lui était propre.

Loomis a depuis gravé sa marque sur plusieurs sous-genres de métal avec son style rythmique distinctif, sa technique douce et sa vitesse vertigineuse. Son style de guitare inhabituel et ses prouesses de composition de chansons devinrent au cœur du groupe de metal progressif basé à Seattle PLUS JAMAISle son, comme on l’entend sur les albums acclamés “Coeur mort dans un monde mort” et “Cet effort sans Dieu”.

Loomis dit sa connexion avec Jackson remonte au début des années 90 et ses premiers jours avec PLUS JAMAIS.

“J’ai commencé à jouer Jackson guitares au début de ma jeunesse et dans les premiers stades de mon premier groupe, PLUS JAMAIS” Loomis m’a dit. “Pouvoir travailler avec leur excellent personnel de luthiers et d’artisans incroyables sur une base individuelle est maintenant un rêve devenu réalité.”

En 2018, Loomis a confirmé à All That Shreds qu’il était parti Guitares Schecter après une collaboration fructueuse de plus d’une décennie.

“Je n’ai que de bonnes choses à dire Guitares Schecter“, a-t-il dit.” D’excellentes personnes qui y travaillent. C’était juste une de ces choses où j’étais avec lui pendant 12 ans et que je voulais un changement.

“Je pense que mon héritage a toujours été le Jeff Loomis Modèle JL-7. Cela a toujours été le modèle le plus vendu et le plus populaire. J’ai essayé d’autres conceptions de guitare avec l’entreprise, et elles n’ont pas eu autant de succès.

“Je me sentais personnellement comme si je voulais passer à autre chose et être un agent libre et pouvoir jouer ce que je veux jouer parce que je suis un collectionneur passionné de guitares. J’ai un tas de Les Pauls et Strats, et ils ‘ai toujours été assis autour de ma maison à ramasser de la poussière.

“Quand il s’agit d’un endossement, vous ne pouvez jouer que ce que vous endossez, et je voulais plus de liberté pour jouer n’importe quelle guitare de ma collection.

«J’en ai eu marre de ça. J’étais juste comme, ‘Les gars, vous savez, je pense que mon temps est venu où, après 12 ans de travail avec l’entreprise, je veux juste être libre.’ C’est ce qui s’est passé, vous savez, ils étaient un peu déçus.

“Je pense que parfois, vous devez changer et vous vous contentez de passer à autre chose et d’essayer autre chose.”

Après le départ PLUS JAMAIS, Loomis a sorti deux albums solo débordant d’action et de solos volumineux. Maintenant, en tant que guitariste d’un groupe de death metal mélodique suédois de renommée mondiale ENNEMI JURÉ, il ajoute une force brute à son jeu magistral et complexe, et il continue de s’appuyer sur son héritage avec des riffs vraiment étonnants.

Loomisle jeu envoûtant est entendu le dernier ENNEMI JURÉ Libération, “Volonté de puissance”, que le groupe a passé les deux dernières années à tourner.

“ENNEMI JURÉ est un groupe de métal… je suis du métal, j’ai joué du métal toute ma vie et je voulais que mon modèle signature soit extrêmement agressif ” Loomis de son approche de sa nouvelle collaboration avec Jackson.

Crédit photo: Alfonso Dávila Lucio



