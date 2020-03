La dernière fois est une première fois pour les Rolling Stones

Fin janvier 1965, The Pierres qui roulent a commencé une tournée en Australasie. En descendant, ils ont volé via Los Angeles pour enregistrer avec l’ingénieur Dave Hassinger au studio hollywoodien de RCA. Selon Andrew Oldham qui a été interviewé par le New Musical Express quelques jours plus tard, “Nous avons fait deux compositions de Mick et Keith” The Last Time “et” A Mess Of Fire “(rebaptisé plus tard” Play With Fire “), et trois vieux numéros de blues, mais je dois retourner à Hollywood pour travailler un peu plus sur les bandes avant de décider lequel utiliser comme la prochaine face A ».

Lorsque les Stones ont terminé leur tournée en Australasie, ils ont fait quelques concerts à Singapour et le 17 février, Mick et Keith sont retournés à Los Angeles pour superposer la voix de Mick sur la piste d’accompagnement de “The Last Time” qu’ils avaient enregistré un mois plus tôt. Neuf jours plus tard, le 26 février, Decca a publié le disque au Royaume-Uni et une semaine plus tard, il est entré dans la liste des best-sellers et le 20 mars 1965, il est arrivé en tête des charts et est devenu le troisième numéro 1 du groupe d’affilée. Une semaine plus tôt, le single était sorti en Amérique et il est devenu le deuxième Top 10 des Stones sur le Hot 100 où il a atteint le 9e rang.

‘The Last Time’ est la première chanson à porter le crédit d’écriture de Jagger / Richards pour atteindre le sommet des charts. Dans la vraie tradition du blues et de la musique gospel, Mick et Keith avaient basé leur chanson sur un disque antérieur, dans ce cas, c’était un disque de 1955 du Chanteurs de base intitulé «This May be The Last Time» enregistré pour le label Vee Jay; sur l’enregistrement des Staples Singers, il est répertorié comme Staples arrangés traditionnels. Comme Keith l’a déclaré au magazine Beat International en avril 1965, “Nous avons écrit” The Last Time “alors que nous avions quelques semaines de congé. Mick et moi avons joué avec pendant des jours parce que nous n’étions pas satisfaits du premier titre que nous avions imaginé, qui était “The Last Time”! “

Sur le côté b du single se trouvait ‘Play With Fire’, une chanson attribuée à ‘Nanker Phelge’, qui est le crédit d’écriture lorsque tout le monde dans le groupe était impliqué dans la composition. Ce qui rend cette situation inhabituelle, c’est qu’elle ne comprend que Mick, Keith, Phil Spector à la guitare acoustique et Jack Nitzsche à la guitare et au clavecin. On pense que la petite amie de Mick à l’époque, Chrissie Shrimpton, a probablement livré le mauvais master tape à Decca pour sa sortie.

