La distribution LOVE du Cirque Du Soleil révèle comment la musique des Beatles les affecte

Très acclamé depuis ses débuts sur scène en 2006, LOVE est une production théâtrale du Cirque du Soleil qui combine la musique re-produite et réinventée des Beatles avec une performance scénique artistique et athlétique basée sur le cirque.

Une coentreprise entre le Cirque du Soleil et Apple Corps Ltd des Beatles, le triple Grammy Award LOVE est décrit comme «un poème Rock‘ n ’Roll», inspiré de la poésie des paroles des Beatles et animé par un casting d’aériens, d’acrobates et de danseurs de classe mondiale. Le directeur musical Giles Martin, fils du légendaire producteur des Beatles, Sir George Martin, a rehaussé l’expérience d’écoute de LOVE avec une bande-son complètement remixée, notant que «le spectacle est le plus proche que l’on puisse se rendre en studio avec le groupe.»

Le spectacle joue dans un théâtre spécialement construit au Mirage de Las Vegas et uDiscover Music ont rencontré deux membres du Cirque du Soleil, l’acteur Uys De Buisson et l’acrobate Sophia Singleton, pour discuter de la façon dont la musique des Beatles se connecte avec la distribution LOVE. Vous pouvez le regarder en entier ci-dessous, mais pour vous mettre en appétit, faites défiler vers le bas pour lire quelques extraits choisis.

Comment avez-vous entendu les Beatles pour la première fois?

Sophia: «C’est assez personnel pour moi, alors que j’ai grandi à Liverpool. J’habitais très près de Penny Lane et je me souviens avoir demandé à ma mère pourquoi les gens prenaient des photos du panneau de signalisation lorsque nous passions devant. Elle me l’a expliqué quand j’étais encore très jeune et j’ai grandi autour de la culture du tourisme et des Beatles à Liverpool. C’est vraiment cool.”

Uys: «J’ai grandi en Afrique du Sud, donc je n’ai pas été aussi exposé à la musique des Beatles dès le début. Mon premier souvenir des Beatles est le père de mon meilleur ami qui joue sa musique dans la voiture et l’écoute. De plus, nous avons chanté ‘Od-La-Di’ dans une classe de chant à l’école, même si je ne savais pas que c’était une chanson des Beatles beaucoup plus tard. “

Quelle est votre partie préférée du spectacle sur scène LOVE?

Sophia: «L’ouverture du spectacle est la meilleure ouverture de tout spectacle. Je suis partial, je sais, mais c’est incroyable. C’est un début étrange, mais nous entrons directement dans ‘Get Back’ et la scène éclate. La qualité de la musique et l’excitation palpable dans le théâtre… c’est mon morceau préféré! »

Qu’est-ce qui surprend le plus les gens à propos de LOVE?

Uys: “Je pense que c’est que le spectacle est visuellement si riche et fou. Les gens se réfèrent souvent à l’AMOUR spécifiquement comme «un poème rock», car il est vraiment très poétique. Il y a aussi un personnage appelé Père McKenzie, et il y a Eleanor Rigby et un Dr Robert, mais il n’y a pas de John, Paul, George ou Ringo. Il s’agit vraiment du monde que les Beatles ont créé avec leur musique. »

Avez-vous déjà rencontré Paul McCartney ou Ringo Starr?

Sophia: «J’ai rejoint le casting pour la première fois il y a environ trois ans, quand il a été amélioré et rafraîchi et que Ringo et Paul sont venus tous les deux à la première de ce nouveau spectacle, mais je n’ai pas pu leur parler autant. Paul essaie de revenir au moins une fois par an, alors j’ai pu me présenter et lui dire que j’étais de Liverpool. Il était vraiment dans mon histoire et comment je suis arrivé ici.

«C’était tellement cool d’avoir une telle connexion avec Paul. Pour lui de continuer à revenir aux spectacles et de nous dire qu’il est fier, tout notre travail acharné en vaut la peine. Au Cirque du Soleil, nous sentons que nous sommes ici pour continuer l’héritage des Beatles et c’est spécial d’entendre que Paul et Ringo l’apprécient. “

