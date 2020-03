La fameuse déclaration d’amour non partagé d’Eric Clapton

Eric Clapton est l’un de ces musiciens qui n’ont peut-être pas besoin d’une introductionParce que depuis qu’il est devenu célèbre dans les années 60, il nous a donné de vrais classiques du rock, soit dans le cadre de groupes comme Cream et Blind Faith, soit dans l’énorme carrière solo qu’il a forgée au fil des ans. Comme si cela ne suffisait pas il est également l’un des meilleurs guitaristes de l’histoire –Pour beaucoup le premier héros des six cordes–, c’est une légende.

Mais derrière, il y a une chanson qui est inévitablement évoquée pour se souvenir d’un moment précis de sa vie (et non, nous ne parlons pas de “Tears In Heaven” bien que ce soit aussi une excellente chanson et parlons de ce qui est probablement le moment le plus triste de son existence). On parle de “Layla”, cette chanson qui est venue donner un nouvel air à sa carrière et aussi l’amour d’une femme qui lui était impossible pour différentes raisons.

Au milieu des années 1960, Clapton était devenu le meilleur ami de George Harrison, qui conquiert le monde avec les Beatles. L’amitié entre eux était si grande que il était très fréquent de voir le Slowhand traîner avec le Beatle et sa femme, l’actrice Pattie Boyd –Qui il a rencontré en 1964 dans l’enregistrement du film A Hard Day’s Night et qu’il épouserait deux ans plus tard–.

En plus d’être amis, en 1968 Ils ont commencé à collaborer lorsque George l’a appelé pour jouer le solo sur son morceau White Album “While My Guitar Gently Weeps”, faisant d’Eric le premier musicien invité de la discographie des Fab Four, bien qu’il n’apparaisse pas au générique de l’album. Après la rupture du groupe de rock le plus célèbre de tous les temps, Clapton a invité son ami à jouer sous le surnom de L’Angelo Misterioso sur la chanson de Cream “Badge”.

Bien que tout cela ait été une camaraderie et une participation musicale fructueuses, Eric Clapton a eu un énorme débat mental, car sans vouloir (au moins c’est ce que nous savons) secrètement tombé amoureux de Pattie Boyd. Au milieu de tout cela, le guitariste et chanteur a réalisé qu’il en avait marre de jouer avec des groupes, alors a décidé de quitter Cream et le super groupe Blind Faith pour se lancer dans sa carrière solo aux côtés de sa fidèle guitare, la Fender Stratocaster, et d’un groupe de musiciens qu’il a appelé Derek and the Dominos.

C’est juste à ce moment qu’il a rencontré une autre personne qui a indirectement inspiré “Layla”, le dramaturge et acteur, Ian Dallas. Au cours de ces années, Dallas se transformait en islamisme, Il a présenté à Clapton une curieuse histoire typique de cette culture appelée L’histoire de Layla et Majnun, qui parle d’une princesse forcée par son père d’épouser une personne autre que le jeune homme qui était follement amoureux d’elle, ce qui rendait l’amant fou.

L’histoire était une bague au doigt pour la situation de Clapton, donc basé un peu sur l’histoire et exprimant les sentiments qu’il avait envers la femme de son meilleur ami, il a commencé à la composer. Lors de l’enregistrement de l’album contenant cette chanson, Eric et Pattie ont commencé à se faufiler y le guitariste espérait qu’avec cette chanson, il pourrait la conquérir et lui faire abandonner George Harrison.

Dans son livre Merveilleux ce soir: George Harrison, Eric Clapton et moi, Pattie boyd Il a rappelé que Clapton lui avait demandé de venir chez lui parce qu’il avait un urgent besoin de lui pour entendre quelque chose. Il alluma sa radio, la joua et immédiatement “Layla” commença à jouer. Selon Boyd, C’est la chanson la plus puissante et la plus sincère que vous ayez jamais entendue de votre vie., même si elle pensait également que tout le monde se rendrait compte que c’était elle, car maintenant il était évident que les deux partaient.

Sur le plan musical, cette chanson est un exploit, car tout le monde ne peut pas la jouer. La grande majorité de la chanson se concentre sur le riff principal qui joue au début et qui est joué par Clapton, bien qu’au moment d’entrer le verset la teinte change complètement, ce qui le rend extrêmement difficile à suivre.

Possède jamais Eric a dit que pour le jouer en direct, il avait besoin d’avoir de grands musiciens derrière luiParce que les changements complexes qu’il nécessite nécessitent de vraies fissures pour sembler décents. En parlant des paroles, puisque nous avons entendu la voix de Clapton, vous pouvez ressentir l’intention derrière la chanson, un véritable cri déchirant d’amour désespéré pour une personne qui aime et désire mais qui l’ignore catégoriquement. Quiconque n’a pas été dans cette situation devrait lancer la première pierre.

Après tout ça, Eric Clapton et Derek et les Dominos ont publié «Layla» en 1971 et c’est immédiatement devenu un succès. Mais au-delà d’être une chanson qui lui donnerait de la popularité à lui et à son nouveau groupe, le guitariste a réalisé l’impensable: tomber amoureux de Pattie Boyd avec sa chanson. Début 1977, Boyd a divorcé de Harrison et deux ans plus tard, il épouserait Clapton.

Même avec tout cet immense triangle amoureux, George et Eric ils sont restés amis jusqu’à la mort du Beatle silencieux en 2001. Harrison n’a jamais montré de rancune pour les deux, car est allé au mariage de Clapton et Boyd et a joué pour eux aux côtés de Paul McCartney et Ringo Starr. Ce doivent être des amis. Alors qu’ils étaient mariés, Clapton a composé un autre rôle pour lui à partir de sa discographie “Wonderful Tonight”, bien que ce mariage ne durera pas toute une vie.

Après une décennie officiellement ensemble, Pattie et Eric ont divorcé en 1989 et les choses ne se sont pas bien terminées entre eux (mais c’est un autre potin que nous vous raconterons plus tard). Trois ans plus tard, “Layla” avait une nouvelle vie lorsque le musicien a enregistré le célèbre MTV Unplugged. Étant un format acoustique, Clapton ne pouvait pas mettre la main sur sa Stratocaster noire et jouer le riff rock, alors il a décidé de l’emmener dans un autre domaine qu’il aimait aussi, le blues.

Profitant de ses compétences de guitariste et accompagné de juste une batterie avec des pinceaux, des chœurs et un piano, Eric Clapton a réussi à l’emmener à une toute nouvelle génération qui est tombée amoureuse de cette chanson qui sonnait maintenant comme une ballade avec beaucoup de sentiment. Si vous ne nous croyez pas, écoutez-le ci-dessous:

Autour de “Layla”, il y aura toujours une controverse, il y aura ceux qui pensent que ce que Slowhand a fait à Harrison était très impressionnant malgré le fait qu’il n’y ait jamais eu de problèmes entre eux. Quoi qu’il en soit, nous ne pouvons rien nier, Si Eric Clapton n’avait pas osé composer cette chanson pour la femme de son meilleur ami, nous n’aurions peut-être pas eu l’une des meilleures chansons d’amour interdites de toute l’histoire de la musique.