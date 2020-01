La famille de Miles Davis à la naissance de Cool Turning 70

Il y a soixante-dix ans, Miles Davis a commencé à enregistrer la musique pour ce qui est devenu plus tard l’album Naissance du cool. Pour marquer l’anniversaire de ces enregistrements phares, le fils de Miles, Erin Davis, et le neveu Vince Wilburn ont parlé à uDiscover Music de leur impact continu sur la musique.

“Miles a entendu la musique différemment des autres”

À l’été 1948, Miles Davis, 22 ans, devenu célèbre en jouant bebop en tant que sideman avec ses architectes en chef Charlie «Bird» Parker et Dizzy Gillespie – ont formé un groupe de neuf musiciens qui allait changer le cours du jazz. Le groupe, qui, uniquement à cette époque, était composé de musiciens noirs et blancs, a fait ses débuts dans un club de New York, The Royal Roost, où ils avaient initialement une résidence de deux semaines.

Sous la direction de Miles, la musique non créée a créé un big-band mentalité mais était définie par des textures riches et sonores. Douce, discrète et décontractée, la musique soigneusement arrangée semblait l’antithèse complète de l’énergie frénétique du bebop. “Ce n’était pas seulement hummable, mais nous avons secoué les oreilles des gens un peu plus doucement que Bird ou Diz, et la musique est devenue plus courante”, a rappelé Miles dans ses mémoires de 1989, Miles: The Autobiography.

“Il pensait avant le match”

Comment les compositions de Birth Of The Cool d’un autre monde ont dû sonner pour les non-initiés n’a pas été perdue pour Miles, qui a admis que “beaucoup de gens pensaient que le jeu que nous jouions était étrange”. En effet, il était radicalement différent de ce qui avait été entendu auparavant dans le jazz, mais bien que complexe, il était également très mélodique et a attiré l’oreille du producteur Pete Rugolo chez Capitol Records, qui voulait enregistrer le groupe de Miles.

Rugolo les a emmenés dans les studios WOR de New York en 1949, où, à travers trois sessions distinctes (21 janvier et 22 avril 1949 et 9 mars 1950), ils ont coupé une série de pistes, dont certaines ont été publiées en single à 78 tours. Ce n’est qu’en 1957 que l’album que nous connaissons maintenant sous le nom de Birth Of The Cool (le titre était prétendument Rugolo) a été assemblé à partir d’une douzaine de morceaux que Miles avait enregistrés pour Capitol, entre 1949 et 1950. Le nouveau réédition double vinyle, intitulé The Complete Birth Of The Cool, combine tous les côtés du studio avec un enregistrement live du nonet qui les a capturés sur scène en septembre 1948.

“Il a continué à pousser l’enveloppe”

«Miles entendait la musique différemment des autres», explique le neveu du trompettiste et ancien batteur, Vince Wilburn, qui gère désormais le côté musical du domaine de Miles Davis avec des membres de la famille, le fils de Miles Erin et la fille Cheryl Ann. «C’est pourquoi il a continué à pousser l’enveloppe dans sa carrière. Même à l’époque, il était avant-gardiste et a toujours voulu aller de l’avant. »

Miles Davis a affirmé avoir changé de jazz à plusieurs reprises au cours de sa longue carrière, et, certainement, Birth Of The Cool était son premier projet notable en tant que leader – un projet qui l’a immédiatement désigné comme l’un des meilleurs créateurs de goût de l’idiome. «J’entends mon père – nous l’avons appelé le chef – expérimenter avec des formats de groupe plus importants sur Birth Of The Cool, en essayant d’obtenir des sons différents», explique Erin Davis, qui, comme son cousin, est également un batteur qui a joué avec le groupe de son père. . “C’est vraiment un paysage sonore différent de celui d’un simple quatuor ou quintette, surtout en ajoutant un trombone, un tuba et un cor français dans les arrangements.”

Vince Wilburn est d’accord. «C’était un exploit incroyable», dit-il. «Oncle Miles était un pionnier parce qu’il pensait avant le match. Chaque fois que vous respirez quelque chose de frais dans quoi que ce soit, il s’épanouit et ouvre une fleur. J’ai joué à Birth Of The Cool hier et quand l’aiguille a touché le disque, elle m’a sauté des haut-parleurs. C’était comme l’entendre pour la première fois. C’est toujours frais. “

“Il ne s’est jamais reposé sur ses lauriers”

Bien que Birth Of The Cool ait eu un impact profond sur une grande partie du jazz américain qui a suivi dans les années 50 – en particulier sur la côte ouest, où une scène distinctive de «cool jazz» a émergé via le travail de Gerry Mulligan (qui, de manière significative, a joué sur Birth Of The Cool), Chet Baker, Stan Getz et bien d’autres – Miles Davis n’a pas revu le format nonet et, musicalement, a commencé à se concentrer sur autre chose.

“Ce que j’aime tellement dans Birth Of The Cool, c’est que Miles a fait ce genre de choses, puis est passé à autre chose”, rit Erin Davis. «Il l’a joué pendant un certain temps puis a réuni un groupe différent. J’aime ça. Ils auraient pu jouer à Birth Of The Cool pendant dix ans, mais ils ont décidé d’essayer autre chose. On ne comprend pas ça dans les groupes de rock, où ils jouent les mêmes trucs depuis 20 ans. Il devient obsolète et vous devez trouver de nouvelles façons de le garder intéressant.

“Je pense qu’il a trouvé plus intéressant de faire quelque chose de différent que de jouer la même chose encore et encore”, poursuit Erin. «Il ne s’est jamais reposé sur ses lauriers, il a voulu garder la fraîcheur. Je ne sais pas s’il s’ennuyait – bien que ce soit probablement un bon mot à utiliser – mais je pense que c’était plus comme s’il pensait qu’il y avait plus à découvrir. “

“Il se moquait de ce que tu étais … tant que tu étais bon”

Réfléchissant sur Birth Of The Cool, Miles lui-même a remarqué la qualité révolutionnaire de l’album en termes de personnel: «Il y avait des blancs jouant de la musique et jouant des rôles importants», a-t-il écrit dans son autobiographie, bien que certains dans l’afro-américain la communauté lui a reproché d’utiliser des musiciens comme Gerry Mulligan, Lee Konitz et Kai Winding sur le projet. Mais bien qu’il ait lui-même été victime de racisme à plusieurs reprises, Miles était catégorique: il ne choisirait pas de musiciens en fonction de leur appartenance ethnique. “Je leur ai juste dit que si un gars pouvait jouer aussi bien que Lee Konitz, je l’engagerais à chaque fois, et je m’en ficherais s’il était vert avec un souffle rouge”, a affirmé Miles.

Dit Erin Davis: «Quelque chose comme Birth Of The Cool a montré qu’au cœur de tout cela, le chef, qui a toujours été accusé de ne pas aimer les blancs ou les musiciens blancs, ne se préoccupait pas de ce à quoi vous ressembliez tant que vous pouviez jouer , écrivez ou arrangez. Il se moquait de ce que tu étais … tant que tu étais bon. “

Jamais à s’attarder sur son travail, Erin confirme également que son père n’était pas du genre à discuter des détails de ses enregistrements passés. «Il n’a jamais parlé de la musique. La seule chose dont il a parlé était les gars avec qui il jouait. Il a parlé de Bird, Dizzy et Max Roach – tous ces merveilleux joueurs; et il racontait à Vincent et moi des histoires sur des choses qui se sont passées sur la route avec eux – beaucoup de choses que je serais un peu réticent à répéter! “

Vincent intervient avec une histoire qui est reproductible. “L’oncle Miles a dit que lorsqu’il est arrivé avec Bird, Max Roach avait l’habitude de faire saigner ses lèvres parce qu’il jouait si vite”, dit-il, ce qui provoque un rugissement de rire d’Erin. Roach, bien sûr, avec Kenny Clark – dont le surnom était «Klook» – a contribué aux séances Birth Of The Cool. «Ils étaient ses amis pour la vie, ses partenaires dans le crime et ses grands joueurs. Il aimait les batteurs et c’étaient ses copains, et ils ont fait l’histoire ensemble. Oncle Miles nous disait: «Hé, consultez Max», et nous a inculqué de ne jamais arrêter d’apprendre et d’écouter – repoussez les limites et ne regardez pas en arrière. »

“L’une des personnes les plus fiables de Miles”

Significativement, Birth Of The Cool a marqué la première fois que Miles a collaboré avec l’arrangeur Gil Evans, 14 ans son aîné, avec qui il a co-écrit le morceau “ Boplicity ” (bien que la chanson ait été créditée à la mère de Miles, Cleo Henry, parce que Miles a déclaré il «le voulait dans une maison d’édition musicale différente de celle avec laquelle j’étais signé»). Miles et Evans formeront non seulement une longue amitié, mais ils collaboreront également à la fin des années 50 sur plusieurs chefs-d’œuvre révolutionnaires, notamment les albums Miles Ahead, Porgy & Bess et Sketches Of Spain.

Erin et Vince ont connu Gil Evans au cours de la dernière partie de la carrière de Miles. Se souvient d’Erin: «J’ai rencontré Gil pour la première fois au début des années 80, alors que The Chief répétait son groupe. Il adorait avoir Gil là-bas. Il n’était qu’une des personnes les plus fiables de Miles et il comprenait la musique de la même manière. Ils avaient leur propre façon de communiquer ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. Lorsque j’ai rencontré Gil, il était assis au milieu de la pièce des studios SIR à New York, les yeux fermés, les jambes croisées sur le sol. Ensuite, le chef et Gil se réuniraient et parleraient tranquillement entre eux, et peut-être que Gil parlerait à l’un des gars du groupe. Je me souviens avoir pensé: qui est ce type? Ensuite, mon père m’a présenté à lui. Plusieurs années plus tard, j’ai vraiment découvert quelle était leur relation. »

“Birth Of The Cool signifie une toute nouvelle ère dans la musique”

Réfléchissant sur les raisons pour lesquelles Birth Of The Cool résonne toujours, Erin Davis dit: «C’est vraiment agréable d’écouter, pour une chose. Avec bebop, il faut parfois savoir ce que c’est avant de le mettre et ensuite on peut vraiment en profiter pour ce qu’il est: la maîtrise technique et les changements d’accords et tout ce genre de choses. Mais je pense que Birth Of The Cool est un album qui marque un changement dans la musique, ce que mon père était connu pour faire. Tout le monde à l’époque jouait du bebop rapide, mais ensuite il a fait quelque chose de différent et tout le monde s’est tourné pour le regarder. »

Erin révèle que Birth Of The Cool l’a aidé à se familiariser avec la musique de son père quand il était plus jeune. «Je me souviens l’avoir écouté avant même d’avoir vérifié Kind Of Blue en détail», se souvient-il. “Cet album est donc un point d’entrée pour que les gens puissent écouter la musique de Miles. Beaucoup de gens entrent également dans Kind Of Blue, puis reviennent à Birth Of The Cool, car il a un grand titre et cela signifie une toute nouvelle ère dans la musique. “

Il croit également que Birth Of The Cool a marqué la première étape importante que son père a franchie en tant que leader, ainsi que la création de son propre monde musical unique. “La seule scène dont il voulait faire partie, c’est quand il a rejoint Charlie Parker et Dizzy et a fait du bebop, mais après cela, il voulait juste commencer à ressentir comment il pouvait créer et se trouver et faire son propre espace dans la musique, ” il dit. «Birth Of The Cool a commencé à l’emmener là où il voulait aller. C’était vraiment important car cela montrait qu’il avait sorti quelque chose d’original et de différent pour lui en tant que chef de groupe. »

Pour Erin Davis et Vince Wilburn, la conservation de projets de réédition tels que The Complete Birth Of The Cool est profondément satisfaisante, car ils contribuent à préserver l’héritage musical de Miles Davis. Mais c’est aussi, comme le révèle Vince Wilburn, très amusant. “C’est comme Noël tous les jours”, rit-il. «Et je le pense vraiment. C’est très excitant. Erin et moi sommes comme des enfants au premier rang. C’est une chose d’être lié à un génie et c’est une autre chose de le vivre sur scène comme nous l’avons tous les deux, en jouant dans ses groupes. Mais ensuite, longtemps après son départ, nous avons encore cette ruée quand nous entendons cette musique. »

