La famille Kenny Rogers fait une déclaration officielle après sa mort

La légende du pays, Kenny Rogers, est décédée officiellement vendredi; maintenant, sa famille a publié une déclaration officielle après sa mort.

Kenny Rogers est décédé à 81 de ce que la famille a décrit comme des «causes naturelles». Rogers a connu une carrière rare de plusieurs décennies en tant que grande star de la country, avec des succès mémorables, dont «The Gambler», «Lady» et «Through the Years», pour n’en faire que quelques-uns. Sa musique était enracinée dans le country mais se retrouvait régulièrement dans le courant dominant, avec des méga-hits souvent plus pop que twang (ou «soft rock» selon les standards d’aujourd’hui).

Quelle que soit la description du genre, tous ses succès étaient profondément mémorables et accrocheurs.

Voici la déclaration de la famille Rogers, publiée plus tôt dans la journée.

La famille Rogers est triste d’annoncer que Kenny Rogers est décédé hier soir à 22 h 25 à l’âge de 81 ans. Rogers est décédé paisiblement à la maison de causes naturelles sous la garde d’un hospice et entouré de sa famille.

Au cours d’une carrière qui a duré plus de six décennies, Kenny Rogers a laissé une marque indélébile dans l’histoire de la musique américaine. Ses chansons ont séduit les mélomanes et ont touché la vie de millions de personnes dans le monde. Les succès phares comme «The Gambler», «Lady», «Islands In The Stream», «Lucille», «She Believes In Me» et «Through the Years» ne sont que quelques-unes des chansons de Kenny Rogers qui ont inspiré des générations d’artistes et de fans.

Rogers, avec vingt-quatre succès numéro un, était membre du Country Music of Fame, six fois lauréat des CMA Awards, trois fois Grammy Award, récipiendaire du CMA Willie Nelson Lifetime Achievement Award en 2013, CMT Artist of a Récipiendaire du Lifetime Award en 2015 et a été élu «chanteur préféré de tous les temps» dans un sondage conjoint mené par des lecteurs de USA Today et de People.

La famille prévoit un petit service privé en ce moment par souci de l’urgence nationale COVID-19. Ils ont hâte de célébrer la vie de Kenny en public avec ses amis et fans à une date ultérieure.