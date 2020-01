La famille Mac Miller a annoncé qu’il y aura un nouvel album du rappeur

Si ces premiers jours de l’année ne vous ont pas traités avec amour et affection, cette nouvelle vient tout changer absolument! La famille Mac Miller a annoncé un nouvel album du défunt rappeur. Ça s’appelle Circles et ça sort le 17 janvier, dans neuf jours!

Selon la déclaration de la famille, Mac a commencé à travailler dans Circles avec Jon Brion, qui a terminé l’album après la mort du rappeur en septembre 2018. Pour des millions de fans dans le monde, cette nouvelle est venue refroidir leurs os. Et c’est que dans son jeune âge, Miller s’était révélé être un talent d’une autre planète. Vous pouvez lire ici la déclaration complète faite par sa famille:

Cercles 17 janvier.

Un message partagé par Mac (@macmiller) le 8 janvier 2020 à 8h00 PST

“Nous sommes ici. Le fait d’avoir à écrire cela semble surréaliste. Au moment de sa mort, Malcolm était en train d’enregistrer l’album «Swimming» qui l’accompagnait, intitulé «Circles». Deux styles différents qui se complètent, complétant un cercle. «Nager en cercles» était le concept. Il avait travaillé avec Jon Brion, qui après avoir entendu certaines des premières versions des chansons, avait supprimé son agenda pour aider Malcolm à les affiner. Après sa mort, Jon s’est consacré à terminer «Cercles» en fonction de son temps et de ses conversations avec Malcolm. Nous sommes éternellement reconnaissants à Jon et à ceux qui ont fait de leur mieux pour la tâche difficile et émotionnelle de faire ce travail. »

«C’est un processus compliqué qui n’a pas de réponse correcte. Il n’y a pas de route claire. Nous savons simplement qu’il était important pour Malcolm que le monde l’écoute. L’une des décisions les plus difficiles du processus est la meilleure façon d’informer les gens à ce sujet, comment communiquer de manière significative tout en restant sacré, ce qui doit rester sacré. Ce sera alors la seule publication dans l’un de ses canaux. Des informations sur cette version, votre organisme de bienfaisance et Malcolm lui-même peuvent être trouvés dans le compte @ 92tilinfinity. Merci à tous les fans qui l’ont soutenu sans condition au fil des ans. Il nous manque. Nous pouvons imaginer où Malcolm allait et apprécier où il était. Nous espérons que vous prendrez le temps d’écouter. L’expression sur son visage quand tout le monde a écouté a tout dit. »

«Avec humilité et gratitude,

La famille de Malcolm ”

Circles est un compagnon de natation de Mac Miller, qui a également reçu des contributions de Jon Brion. Ce LP a été nominé à titre posthume pour le Grammy Award 2019 du meilleur album de rap.