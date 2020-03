La FDIC prévoit d’augmenter la protection des dépôts au-delà de 250 000 $ – Sources

Dans le but de calmer les titulaires de comptes américains et d’empêcher une ruée sur les banques, la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) prépare actuellement de sérieuses modifications de ses niveaux de protection et de garanties pour les banques en faillite.

Les implications des protections supplémentaires de la FDIC iraient bien au-delà de l’industrie musicale et sont conçues pour calmer un public paniqué et une petite entreprise. Selon des informations partagées avec Digital Music News plus tôt dans la journée, la Federal Deposit Insurance Corporation, ou FDIC – qui a été créée pendant la Grande Dépression en 1933 – prévoit désormais d’augmenter ses niveaux de protection et ses garanties contre les sommes détenues dans les banques en faillite.

Selon une source, la FDIC prévoit “de revenir essentiellement à ce qu’elle a fait en 2008.” Au cours de cette période, la FDIC a augmenté les protections de compte de 100 000 $ à 250 000 $ pour une période temporaire; finalement, le niveau de protection de 250 000 $ est devenu standard. Maintenant, ce niveau devrait dépasser largement le seuil de protection de 250 000 $, bien que l’on ne sache pas dans quelle mesure cette augmentation sera. On ne sait pas non plus quelles protections et garanties supplémentaires sont envisagées.

Une autre source liée au secteur bancaire a déclaré s’attendre à une “augmentation drastique” destinée à calmer toute ruée sur les banques et l’agitation bancaire. Il a également été noté qu’une possibilité serait un plan de protection sans limite, au moins temporairement. Dans la plupart des cas, la FDIC peut reconstituer les fonds perdus d’une banque assurée par la FDIC en faillite en quelques jours – et même dépasser le seuil de 250 000 $ une fois que les actifs bancaires sont vendus ou récupérés.

Plus tôt cette semaine, la présidente de la FDIC, Jelena McWilliams, a publié un PSA exhortant les gens à ne pas retirer de l’argent de leurs banques.

Mais selon nos sources dans le secteur bancaire, c’est exactement ce qui commence à se produire, car les titulaires de comptes paniqués retirent de grandes quantités d’argent. Cela pose un certain nombre de problèmes, car les banques sont aux prises avec des réserves plus faibles et la liquidité en espèces est affectée.

“Votre argent est en sécurité dans les banques”, a déclaré McWilliams calme et confiant sur une piste de fond de musique de piano relaxante. «La dernière chose que vous devriez faire est de retirer votre argent des banques maintenant, en pensant que votre argent sera plus sûr ailleurs. Vous ne voulez pas vous promener avec de grosses liasses d’argent, et vous ne voulez certainement pas accumuler de l’argent dans votre matelas. Ça n’a pas marché pour tant de gens. »

McWilliams a également apporté son ton rassurant dans une allocution prononcée aujourd’hui devant le Financial Stability Oversight Council. Mais jusqu’à présent, les détails de toute modification FDIC restent vagues. “La FDIC travaille en étroite collaboration avec les autres régulateurs financiers pour fournir la flexibilité nécessaire aux banques et à leurs clients en ces temps difficiles”, a déclaré McWilliams. «Nous avons pris plusieurs mesures réglementaires pour donner aux banques plus de flexibilité pour déployer des capitaux dans l’ensemble de l’économie.»

La FDIC n’a pas encore répondu à une enquête concernant les augmentations potentielles. Plus à mesure que cela se développe.