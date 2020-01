La femme de Lars Ulrich rend hommage à Ray Burton: “ Un être si doux avec un immense amour pour la vie ”

Jessica Miller, femme de METALLICA le batteur Lars Ulrich, a rendu hommage à Ray Burton, père de feu METALLICA bassiste Cliff Burton, décédée le 15 janvier à l’âge de 94 ans.

Plus tôt dans la journée (mercredi 22 janvier), Meunier a publié une photo de Rayon sur Histoires Instagramet elle a inclus le message suivant: “Ray Burton m’appelait toujours ‘Jennifer, ‘et je n’ai jamais eu le cœur de le corriger. Un être si doux avec un immense amour de la vie. Je manquerai de rencontrer son sourire à travers le pays lors de spectacles ou d’événements aléatoires. Mon cœur est avec sa belle famille. “

Rayon est décédé à seulement 15 jours de son 95e anniversaire.

Falaise rejoint METALLICA en 1982 et se produit sur les trois premiers albums studio du groupe: “Tue les tous”, “Chevaucher l’éclair” et “Marionnettiste”. Il a également reçu un crédit d’écriture posthume pour la chanson “Vivre c’est mourir” du quatrième album studio du groupe, “…Et la justice pour tous” et a été intronisé dans le Temple de la renommée du rock and roll en tant que membre de METALLICA le 4 avril 2009.

Sa vie a été tragiquement écourtée à l’âge de 24 ans lors d’un accident de bus touristique le 27 septembre 1986 en Suède.

BurtonLe remplacement initial de Jason Newsted, qui est resté dans la programmation jusqu’en 2001. Robert Trujillo rejoint en 2003 et reste dans le groupe à ce jour.

Le 10 février 2018 a été proclamé “Cliff Burton Day” par les superviseurs du comté d’Alameda. La fin METALLICA le bassiste aurait eu 56 ans à cette date s’il avait vécu.

