La fille de Chris Cornell a co-organisé la “grève de la faim” du Temple du Chien

Cela semble incroyable, mais près de trois ans se sont écoulés depuis que le légendaire Chris Cornell, chanteur et leader de groupes comme Soundgarden et Audioslave nous a quittés. Il s’est passé beaucoup de choses depuis – comme les membres du gang de Seattle qui se battent avec la veuve de Cornell, Vicky, pour les droits sur certaines chansons – mais malgré tout cela, le monde se souvient de lui comme l’une des meilleures voix que nous pouvions l’écoute dans les années 90. Son influence est toujours présente (surtout dans sa famille) et En ces temps difficiles, écouter ses chansons pourrait être ce dont nous avons besoin pour trouver la paix.

Il s’avère que la fille de 15 ans du musicien légendaire Toni était l’une des artistes qui ont participé au concert de charité Music Lives, un festival en ligne de trois jours qu’ils ont organisé pour collecter des fonds contre COVID-19 et pour soutenir les musiciens et le personnel qui n’ont actuellement pas d’emploi. En plus de voir des actes comme Nas ou J Balvin, La présentation de la plus ancienne des Cornell a attiré l’attention pour être un hommage sincère à son père à cette époque où nous sommes sensibles à tout ce qui se passe.

Pour cette présentation Toni Cornell a décidé de couvrir “Hungry Strike”, une des chansons que Chris a composées pour son extraordinaire projet Temple of the Dog – Avec Eddie Vedder, Jeff Arment, Stone Gossard Mike McCready et Matt Cameron de Pearl Jam. Avant d’arracher ce vrai bijou grunge, La fille de Cornell a dit qu’elle était dans le bureau de son père et qu’elle allait chanter une de ses chansons préférées.

Mais le moment de laisser tomber la larme est venu quand il a terminé son message en disant: “Je t’aime, papa, et j’espère rendre cette justice” comme une affiche de Chris Cornell est apparue derrière elle. Et donc il a commencé à jouer sa propre version de cette chanson sur la guitare acoustique, avec une voix extrêmement douce mais qui nous a soudainement surpris en frappant des notes aiguës comme son père l’a fait. Si vous êtes fans du musicien, cela égayera sûrement votre journée.

Laissez tomber ce que vous faites et Écoutez ci-dessous la fille de Chris Cornell jouant “Hungry Strike”, la chanson que son père a écrite pour Temple of the Dog: