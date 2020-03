La fille de Kanye West a lancé ses premières rimes et a volé la vedette

Ahhh Kanye ouest, il sait toujours nous faire parler de lui… Soit par les commentaires si stupides qu’il se lance sur pas mal de sujets jusqu’à son dernier album, Jesus is King, qui pour beaucoup était une énorme masse musicale pour nous évangéliser et dans lequel le Le monde a complètement perdu Yeezy. Malgré tout cela, nous avons encore confiance en elle et soudain elle parvient à nous surprendre comme maintenant, en ce qu’elle a apparemment encouragé sa fille à faire ses pininos en musique.

Il s’avère que M. Kanye West a organisé un événement lors de la fashion week à Paris pour présenter sa nouvelle collection de vêtements. Le connaissant, il était inévitable de penser que nous aurions une grosse surprise, un invité de son calibre même si personne ne pensait que la vraie star de la nuit serait sa petite fille, North. Oui, sans blague. Juste au moment où la piste allait se terminer, la fillette de six ans est apparue sur scène avec tout et un microphone.

Quand tout le monde a pensé que rien d’autre n’était sorti pour égayer son père, cependant, il a commencé à lancer des rimes plutôt étranges que nous avons appris plus tard que c’était sa propre version de la chanson “What I Do?” d’un autre petit artiste, une fillette de cinq ans dont le nom de scène est ZaZa. Si vous ne connaissez pas ce rôle, qui d’ailleurs le rompt sur internet, nous les laissons ici:

Après avoir donné à Little North une chance d’agir comme elle le voulait, Kanye a décidé d’accompagner sa fille à ce moment spécial et, en tant que fier papa, il a applaudi chacune des choses qu’il a faites lors de sa présentation., clôturant complètement l’une des nuits les plus importantes du rappeur. À propos de la présentation de North, Mme Kim Kardashian a dit que tout était sorti de nulle part.

Apparemment – et comment nous avons fait quand nous étions petits -, il est venu à l’idée que sa fille sortait du rap presque la dernière minute et bien sûr ils ne pouvaient pas lui dire non. Comme si cela ne suffisait pas Il a également révélé que le père et la fille passent beaucoup de temps ensemble dans le studio et aimeraient entendre une collaboration entre ZaZa et North. Apparemment, tout est vrai, le talent vient dans le sang.

Nous ferions mieux de ne pas leur en dire plus, Vérifiez ci-dessous le moment où la fille de Kanye West vole complètement le spectacle de son père:

North chante pour clôturer l’émission Yeezy Saison 8 #ParisFashionWeek 🎤pic.twitter.com / J7eVh6Psi2

– Style complexe (@ComplexStyle) 2 mars 2020