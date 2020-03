La flaque d’eau de Wes Scantlin de Mudd dit que James Hetfield «ira très bien» dans son chemin vers la guérison

PUDDLE OF MUDD chanteur Wes Scantlin, qui a passé au moins plusieurs années de sa vie dans des problèmes juridiques, annulé ou perturbé des spectacles et des arrestations pour comportement désordonné ou ivre, dit que METALLICAc’est James Hetfield “ira très bien” dans son cheminement vers la guérison.

Scantlin a fait ses commentaires dans une nouvelle interview avec Anne Erickson d’Audio Ink Radio, six mois après METALLICALa tournée australienne et néo-zélandaise a été annulée Hetfield pourrait entrer en cure de désintoxication pour lutter contre ses dépendances. Le trek devait débuter à la mi-octobre à Perth et devait inclure plus de 10 dates, avec NŒUD COULANT dans la fente de support.

Parler de Hetfieldla capacité de surmonter ses démons, Scantlin a dit (entendre l’audio ci-dessous): “Je pense qu’il ira très bien. C’est un homme fort – avec une forte volonté – et c’est un grand, grand auteur-compositeur – excellent tout, musicien. Et il va passer à travers – je crois que dans mon cœur. Il m’a guidé et m’a aidé dans sa vie musicale et m’a inspiré massivement, et je crois qu’il ira très bien. “

Hetfield a fait sa première apparition publique majeure depuis son entrée en cure de désintoxication le 30 janvier, lorsqu’une exposition mettant en vedette 10 de ses voitures personnalisées classiques a ouvert ses portes au Petersen Automotive Museum de Los Angeles.

Scantlin, qui a découvert la sobriété il y a près de trois ans, a crédité Dieu et un juge pour lui avoir sauvé la vie.

Nous s a été arrêté à l’aéroport international de Los Angeles (LAX) en septembre 2017 après avoir tenté de monter à bord d’un avion avec un pistolet BB. Il n’a plaidé aucun concours et a été banni de LAX, sauf si cela impliquait des déplacements pour le travail.

Avant cela, il y a eu quelques années tumultueuses pour le chanteur et guitariste. En janvier 2016, il a été arrêté parce qu’il était soupçonné d’avoir pénétré par effraction dans son ancienne maison et d’avoir vandalisé une partie des biens.

Il a sauté deux dates d’audience liées aux accusations plus tard ce printemps, ce qui a conduit à une autre arrestation.

Avant cela, Scantlin a été arrêté en décembre 2015 pour possession d’une substance contrôlée et avait déjà été victime de plusieurs bustes la même année pour conduite sous l’influence.

De plus, il a été arrêté dans un aéroport de Denver en 2015 pour avoir fait une balade sur un carrousel à bagages et placé en détention dès 2012 pour une altercation avec un agent de bord.

Il a également mis fin à un certain nombre de PUDDLE OF MUDD montre en 2016 au début avec diverses effondrements, dont un dans lequel il a accusé un fan d’avoir volé sa maison.

PUDDLE OF MUDDpremier album studio en dix ans, “Bienvenue en Galvanie”, a été libéré le 13 septembre via Divertissement sur la chaussée. Le disque est composé de dix nouvelles pistes et a été produit par Cameron Webb (TRIO ALCALIN, PERTURBÉ, MOTÖRHEAD).

PUDDLE OF MUDD fait irruption dans le courant dominant avec 2001 “Viens nettoyer”, qui a donné trois coups sûrs – “Contrôle”, “Floue” et “Elle me déteste”.



